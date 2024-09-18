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他定期定額8檔ETF 網看傻曝「太分散」籲買006208＋00713就夠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資ETF。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
網友投資ETF。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

許多人喜歡每月定期定額投資ETF，可省下大量看盤的時間與心力，有投資人今年每月定期買進006208、00692、00713、00944、00893、00662、00830、00757等標的，每檔投入資金6000-9000元不等。其他人表示，ETF應集中投資，過於分散沒有意義，建議他選擇006208加上00713，否則配置策略會過於模糊。

一名網友在PTT發文表示，他從今年一月開始每月定期定額買進ETF，每檔每月扣款6000或9000元，標的包括006208、00692、00713、00944、00893、00662、00830、00757等，他打算持續投資，但也好奇配置是否有需要更改的地方，或是調整扣款金額。

其他人留言「你也養太多支etf了吧」、「全部換成006208就好」、「買這麼多幹嘛？真的要美股挑一、市值挑一、高股息挑一，你的這些除了00944還沒有成績外其他都個別有優缺點，先去了解過去績效跟成分股在自己做調整吧」、「台股：006208+00713、美股：QQQ」、「蠻分散的，先存個一兩年再來檢討吧」。

還有人留言「0052加00713就好」、「00675、00713、QLD」、「你扣到明年就知道誰不ok了」、713+隨便一檔有台積的ETF」、台股:006208+00713、美股:voo/vti，你分這麼多支會搞不清楚你的配置策略是什麼，並不是好的東西全部都買就是好的配置」。

還有人留言「好的挑幾個就好了，太多會稀釋配息」、「留6208跟713就好，想再多配點息就再留944，其他都多餘的」、「不會短線買賣的話，市值型的就買正2就好，其他高股息選一，美股就QLD，中概股也可以買個指數型的，中國市場太大，需求就在那，除非走回北韓這種體制，不然總歸要慢慢恢復的」。

006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 ETF QQQ 台股 美股 高股息

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