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00878改月配？網準備「一鍵出清」：分12次配匯費都銀行在爽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00878。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
網友討論00878。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加158,214人，達970萬177人，為連續28周創新高。PTT討論國泰永續高股息（00878）可能從季配息改為月配息一事，網友質疑績效不佳，若是改成月配息可能會更不妙，有人直言「改月配一堆人會不爽，匯費都銀行在爽」。

近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多的是將於9/23除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的00919群益台灣精選高息，受益人周增29,987人，其他上榜的產品還有00952、00878、00918、006208、0050、00929、00915，以類型來看，台股高息ETF仍是投資人心頭好，共計有5檔上榜。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，00878今年績效表現不佳，含息績效僅9%，配息卻依然將近10%，如果第四季沒有上漲，等於準備整年虧錢，若真的從季配改月配「應該會直接死去」，他說，「目前看起來月配的績效是比季配更差的，不知道到底是選股邏輯還是配息害的」。

其他人留言「季配就夠了」、「改月配可以換存什麼」、「改月月反而要評估改標的」、「要不要乾脆改週配日配？」、「一年匯3次變成12次光手續費，就吃掉多少股利」、「月配閃二代健保，匯費一年120，吃一餐都超過」、「7月時候就把878賣光了，這檔真的硬配」。

還有人留言「改月配我就要來一鍵出清了」、「月月配94垃圾」、「改月月真的會考慮換檔」、「878根本沒有本錢配那麼高，用平準金硬去配」、「改月月配我會賣掉」、「月月配一年收12次手續費真舒服」、「月月配手續費月月收真的爽」、「首款周周配怎還沒出現」。

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以00918為例，它所追蹤指數從2022年6月至9/2近一年的年化報酬率高達36% 如果扣除第一次較低的配息金額，用近五次配息紀錄計算，平均每次大約0.74元，以9/16收盤價24.32元計算，年化殖利率高達12%

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00919績效不如人？有網友持有10張00919，買進時股價約26元，如今帳面已損失2.17萬元，比起00915表現差很多，令他驚呼「00919報酬率默默地跟00915差了10%了」。其他人直言「00919真的是靠信仰在買的，看915七月初換股就知道了，919只會傻傻繼續航海王」，也有人建議「多點銀彈到00915吧，00919就繼續抱」。

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