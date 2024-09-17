月薪3至4萬…靠存股40歲達到千萬甚至離開職場？14字訣：一不小心還財富自由

老鐵問月薪3-4萬真的可能靠存股在40歲就拿到千萬總值，甚至達成財富自由離開職場嗎？我以自身實戰經驗告訴你，機會非常大，而且還真的可能一不小心讓你財富自由。

我靠存股14字訣讓我在36歲拿到總值700多萬的股票（年中一度破800萬），年領股息50-60萬，我在30歲時股票總值才剛破百，但只花了6年多一點就從100初衝到800萬。

不可否認開槓桿是讓我的總值、股息突飛猛進的主要原因，但也多虧了存股前期的打底及觀念累積，讓我更有耐心、更穩定的堅持存股策略。

聽過竹子理論嗎？竹子在前三、四年只長了短短5公分，但在第五年開始以每天15公分的速度瘋狂生長，這是因為竹子用前幾年的時間向下紮穩根基，後面才有瘋狂生長的能量。 存股亦然，必須先建立穩固的基底，讓自己有操作槓桿的財商知識，最後加上槓桿投資才能讓你事半功倍，而不是總值沒多少、觀念不健全，想用槓桿衝高總值，這樣反而本末倒置。

前兩篇文章提到近期我可能會因為個人因素被公司資遣，但這些年靠存股累積的成果就是我的底氣來源，相信我，靠存股可以讓你「不上班也無所畏」。

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