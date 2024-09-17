7月堅信股市上3萬砸300萬買正二現在卻想賣？ 小師傅：吃得下飯、睡得著…才是好股票

最近有一個朋友跟我說，大概七月份的時候，他all in了300萬買正2，買在280元。不久後股市開始下跌，目前他的帳面損益是負的，看了心情很差。

他說以目前大盤來看，感覺要回到2萬4這兩年應該都沒辦法了，感覺應該要至少被套兩年以上，所以他很想賣掉。

我問他：「那你當初買進的理由是什麼呢？」他回答：「上看3萬點。」最後我跟他說，既然你相信台股會一直往上，那你就長期持有吧，漲多回跌都是正常的現象。

其實網路上很多人都一直在推正2，但是其實你們要注意看，他們都是長期持有很久了，不是幾個月的時間而已。不要一跌，你當初買進的理由都不見了。

既然要選擇沒有配息的標，那你期待的就是資本利得，那你就得忍住，不要看到帳面短期虧損就想要賣掉。一旦決定了，就要持之以恆，不要被動搖了，多點耐心吧。

大家都知道市值型的績效長期比高股型好。但是當突然暴跌時，現金流型反而是可以讓人撐過這段低潮的。

股票沒有好壞，只有買進後自己吃得下飯、睡得著，才是好股票。

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