00713抗跌跟漲「僅它」股價將回7月起跌點！ 存股哥：若配1.5元能配19季
今年展現超一流抗跌能力的00713日前市值突破千億大關，代表這支過去相當低調的高股息也越來越受到市場青睞，大隻雞慢啼，強者終究藏不住它的鋒芒。
所以說00713到底強在哪？它最強的就是抗跌能力了，今年好幾次扛下單日數百跌點不說，高股息只有它的股價快回到7/11大盤起跌點，也就是說這兩個月你持續買進00713的話，真正讓你買在微笑曲線上。
去年佈局00713就是為了要跟00878組雙季配，當時00713的殖利率也沒有特別高，大概7%多而已，不過今年一改殖利率稍低的短板，現在的年化殖利率已經拉高到10%，而且股價又比去年高上一大截。
00713不只配得多，而且家底也有能力讓它配得多，目前收益平準金3.98、資本平準金24.03，如每季配1.5的話，樂觀預估還可以配將近19季，就算保守預估往後至少2季也有能力繼續配1.5。
講得更直白點的話，如果說其他高股息可能是「大谷」，也可能是「翔平」，那只有713是「大谷+翔平」，能跑、能轟、能盜又能投，目前的00713真的是沒有任何缺點可言。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言