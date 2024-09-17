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00713抗跌跟漲「僅它」股價將回7月起跌點！ 存股哥：若配1.5元能配19季

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

今年展現超一流抗跌能力的00713日前市值突破千億大關，代表這支過去相當低調的高股息也越來越受到市場青睞，大隻雞慢啼，強者終究藏不住它的鋒芒。

所以說00713到底強在哪？它最強的就是抗跌能力了，今年好幾次扛下單日數百跌點不說，高股息只有它的股價快回到7/11大盤起跌點，也就是說這兩個月你持續買進00713的話，真正讓你買在微笑曲線上。

去年佈局00713就是為了要跟00878組雙季配，當時00713的殖利率也沒有特別高，大概7%多而已，不過今年一改殖利率稍低的短板，現在的年化殖利率已經拉高到10%，而且股價又比去年高上一大截。

00713不只配得多，而且家底也有能力讓它配得多，目前收益平準金3.98、資本平準金24.03，如每季配1.5的話，樂觀預估還可以配將近19季，就算保守預估往後至少2季也有能力繼續配1.5。

講得更直白點的話，如果說其他高股息可能是「大谷」，也可能是「翔平」，那只有713是「大谷+翔平」，能跑、能轟、能盜又能投，目前的00713真的是沒有任何缺點可言。

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00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 大谷翔平 季配息 收益平準金 殖利率

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