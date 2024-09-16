固定收益型ETF 資金搶進

過去一周債市持續受惠於殖利率回落推升收高，整體固定收益型ETF持續獲94.0億美元資金淨流入，但金額略降至百億美元之下，其中美國債市流入金額達57.1億美元，歐洲債市與亞債也分別獲12.0億與3.5億美元資金流入。從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得59.9億與3.8億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，預期美國2025年底前的各季經濟可望維持1%以上正成長，因此預期聯準會這波降息循環的幅度較小且短暫，可能僅會降息1.25~1.50個百分點，中性利率約至4%，且在考量國會預算辦公室預估財政部未來十年將因龐大赤字而需要發行大量公債融通資金，投資人對於殖利率回升過程造成的震盪應做好準備，此時以平均約五年到期的持債投組，除了分享降息行情外，也可避開長天期利率因反應景氣和財政赤字而可能回彈的風險。

富蘭克林收益投資團隊投資長愛德華．波克預期，聯準會將採取漸進式降息，債券與利率敏感型資產將最受惠，因此維持債多於股的配置。不過市場對降息預期積極已帶動殖利率大幅下滑，因此操作上建議逐漸減碼存續期策略，亦即降低長天期債曝險、回補短天期債，以分享合理的收益水準，並防範殖利率彈升時長天期債的價格下跌風險。

安聯投信指出，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另一方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。