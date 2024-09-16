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台股ETF 買氣強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

投信投顧公會甫公布8月底投信各類型基金規模最新統計，ETF投資風氣持續盛行，8月規模仍以台股ETF增加1,604億元，為各類型基金規模增加之冠，其次為債券ETF增加450.7億元，另外包括多重資產基金、台股基金規模也都增加逾300億元。

群益投信指出，台股在AI科技大勢的驅動以及基本面修復下，今年以來表現出色，即使歷經7、8月的短暫重挫，大盤至今漲幅仍在兩成以上，也因此在股市震盪之際，存股族或是想中長期持有的投資人進場布局撿便宜，帶動台股ETF買氣持續。

各類型基金8月規模增加概況
各類型基金8月規模增加概況

債券ETF方面，主要受惠通膨趨緩，市場對於聯準會降息預期增溫，債市投資環境更有利之下，也進一步帶動債券ETF人氣，當中又以長天期投等債與長天期美債ETF最受青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF深受存股族青睞。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，近期市場受到經濟數據與地緣政治等不確定性的干擾而波動頻頻，穩健型資產有望於此階段扮演資金避風港角色，而投資級債除了資產品質相對無虞外，其收益水準也仍具吸引力。

長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，相關ETF值得留意。

野村臺灣創新科技50ETF經理林怡君指出，每年第4季至隔年第1季往往是台股旺季，因為許多公司將力拚年底歐美假期購物旺季出貨，投資人不妨利用此際分批逢低布局具AI成長性的商品。

由於全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式需求成長，不少公司已開始兌現來自AI等創新科技的營收與獲利，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。

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