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永豐ESG銀行債15+ ETF 9月18日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買市場9月18日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由永豐投信所發行的永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B），簡稱永豐ESG銀行債15+，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關永豐ESG銀行債15+ ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF>ETF商品資訊>債券及固定收益ETF」項下查詢。

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