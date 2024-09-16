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元大ETF 00713規模突破千億 首檔千億級低波動特色高股息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大台灣高息低波ETF 報酬風險比。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星(MorningStar)版本)
元大台灣高息低波ETF 報酬風險比。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星(MorningStar)版本)

反映高股息投資人對低波動的重視，元大台灣高息低波（00713）據證交所數據規模正式突破千億，為國內第八檔千億級台股ETF，同時是其中唯一具備低波動選股特色的高股息ETF，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，朝重視低波動風險控管方向前進。

00713高股息低波動投資特色，在台股挑戰高行情中持續獲投資人高度青睞，今(2024)年以來至8月底160個交易日中，淨申購達121日，累積淨申購金額344億元，投資人數成長41%，帶動規模快速成長。

元大台灣高息低波ETF研究團隊說明，00713所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計至2024年7月底，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力，00713目前亦有「00713連結基金*」提供不配息級別選擇。00713連結基金主要投資00713 ETF，以連結00713績效表現為目標，透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構，就能以申購共同基金的方式投資00713。

依元大投信官網揭露淨值組成，至9月13日00713最新淨值58.01元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。

元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

元大台灣高息低波與 00713 連結基金績效。(資料來源：晨星(MorningStar))
元大台灣高息低波與 00713 連結基金績效。(資料來源：晨星(MorningStar))

元大投信 高股息

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