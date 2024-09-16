元大ETF 00713規模突破千億 首檔千億級低波動特色高股息

反映高股息投資人對低波動的重視，元大台灣高息低波（00713）據證交所數據規模正式突破千億，為國內第八檔千億級台股ETF，同時是其中唯一具備低波動選股特色的高股息ETF，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，朝重視低波動風險控管方向前進。

00713高股息低波動投資特色，在台股挑戰高行情中持續獲投資人高度青睞，今(2024)年以來至8月底160個交易日中，淨申購達121日，累積淨申購金額344億元，投資人數成長41%，帶動規模快速成長。

元大台灣高息低波ETF研究團隊說明，00713所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計至2024年7月底，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力，00713目前亦有「00713連結基金*」提供不配息級別選擇。00713連結基金主要投資00713 ETF，以連結00713績效表現為目標，透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構，就能以申購共同基金的方式投資00713。

依元大投信官網揭露淨值組成，至9月13日00713最新淨值58.01元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。