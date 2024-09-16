00946連續兩月配0.054元 10月8日除息

今年台股ETF新兵之一的群益科技高息成長（00946）16日公布配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.054元，金額與上個月維持一致，以今日收盤價9.68元換算，單月配息率為0.55%，除息日訂於10月8日，故想參與配息的投資人，最晚須在10月7日買進，收益分配發放日則在10月30日。

據了解，00946ETF是新一代進化版的科技高息ETF，亦可說是科技版的00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，故00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

觀察00946上市以來表現，規模成長196%，來到131.4億元，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可，進一步觀察00946選股邏輯，其從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。