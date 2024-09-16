中港股市要谷底反彈？00882該賣該抱？達人3理由加碼：反轉訊號出現

今天想來分享2024必買的1檔ETF——中港股市。

今年2月初幾乎所有人都不看好，一堆人都在唾棄冷落，偏偏在價格最低點分享可以開始關注、可以開始進場的幾大原因。也在價格漲到波段新高、討論度、熱度都上來的時候，反而在5月底跟說不要亂追，甚至要留意開始減碼。

首先，當時是以中信中國高股息（00882）為例，因為它的下修空間有限，以當時的價格來看，週格局大量低點有守、並且日格局出現轉勢，就是非常好的反轉訊號，而目前如果搭配恆生指數來看，價格也還在關鍵區域遊走。

第二，00882當時的價格9.5元左右，搭配平均配息，年化殖利率大約有10％。即便扣除內扣費用或管理費，也有8%左右。

所以這標的有很好的殖利率保護，價差就是錦上添花。

而目前價格雖然上漲到11元，配息的部份也跟很多高股息一樣有出現拉回，即便如此其實也大約有6%的平均表現，真的可以說是殖利率保護加上低基期優勢。

第三，中港股市目前的本益比，跟其他重要經濟體國家相比其實非常低。表示有非常大的潛在獲利空間，更不用中國官方已經開始做出很多關於護盤、禁空令的政策限制。

此外，2000年網路泡沫World.com的歷史事件可以借鏡，通常只要領頭羊這顆毒瘤被切除，其實對於整個大環境或大盤而言，反而會有利空出盡的解讀。

這部份不就可以很好的印證，恆大事件跟中港股市強力反彈的關係嗎？

當大家都在恐慌、逃跑的時候，反而更應該靜下心來好好觀察價格的反轉點，畢竟哪次不是在最嚴重、最恐慌的時候，遇見了上漲的黎明呢？

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