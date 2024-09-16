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美國聯準會降息將至，00961 ETF高收益結合ESG價值，降息週期中的最佳選擇

聯合線上／ 文：郭耿瑞

美國聯準會（FED）將於9/19召開，預期調降25個基點。這一利率決策可能對全球股市、債市和投資市場產生深遠影響。一般來說，降息會推升股票和債券價格，使得收益型投資商品，如高息ETF和債券ETF，更具吸引力。

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

9/12台股開高走高，盤中一度上漲675點，最終收高622.25點；隔日，台股震盪後反彈，法人買超32.84億，兩日累計上漲728.65點。此外，第三季GDP表現強勁，輝達執行長黃仁勳也對AI晶片需求樂觀，企業獲利持續增長，為股市提供更多上漲空間。

在這種背景下，FT臺灣永續高息（00961）年化收益率9.2%，其追蹤ICE台灣ESG高息指數年均收益率遠優於市場上其他高息ETF、債息ETF，成為投資人的新寵兒。

00961低利環境中高利率最優選
在降息環境下，債券型ETF通常會因債券價格上升而受益，尤其是美國國債與投資級別債券。相較於股票型ETF，債券型ETF的波動性較低，且提供較穩定的利息收益。然而，根據圖表顯示，債券型ETF的年化收益率相對較低，如美國公債只有2.2%，即使是較高風險的非投資級債券，其年化收益率也只有6.9%。

富蘭克林華美投信推出自家首檔高股息ETF，00961主打高息與高成長。其追蹤ICE台灣ESG高息指數以9.2%年均收益率，在低利率環境中表現亮眼，遠超台灣高股息6.5%及美國非投資等級公司債6.9%。它不僅提供高收益，還強調ESG（環境、社會與治理）理念，投資於永續經營的企業，適合長期投資者追求穩定現金流。

00961成為在低利環境下，追求高息現金流的投資者最優選擇。其追蹤ICE台灣ESG高息指數年均收益率遠優於市場上其他高息ETF、債息ETF。

圖／郭耿瑞製表
圖／郭耿瑞製表

結論：降息週期中的平衡選擇結合高息、ROE與ESG多重優勢

在即將來臨的降息週期，投資人除了關注高收益，也會考慮債券型ETF的低風險與價格上漲優勢。股票型ETF如00961則通過篩選ROE＞0的企業，兼顧股利與成長潛力。ROE越高，企業通常競爭力和盈利能力越強。00961不僅提供9.2%年均收益率高配息，還以ESG為焦點，符合全球可持續發展趨勢。追蹤ICE臺灣ESG高息指數，加上篩選ROE成長企業，並加碼ROE成長的公司，獲取更多資本利得，並具備用Sustainalytics ESG篩選風險評分低於30的防禦性。

防禦型高息ETF，00961實現高息、高成長，將於9/25以每股10元發行價募集。

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