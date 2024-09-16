9月除息ETF一次看！00929持有241張要繳補充保費、黑馬00918超過100張要注意
即將中秋節了，稀飯先預祝各位中秋佳節愉快，提醒大家9月17日、星期二中秋節台股休市，故18號除息的ETF最後買進日是星期一哦！
稀飯最近也看到很多投資人詢問自己領取的股利超過2萬元，為什麼沒有被課徵2.11%的二代健保補充保費（以下簡稱補充保費）呢？
原因是ETF的機制，導致ETF配發的股利有多種來源，包含股利所得（54C）、利息收入、收益平準金、資本利得等等。而上述中，僅有 國內「股利所得（54C）」及「利息收入」兩者。
所以若兩者相加未達2萬元，儘管你領取的ETF股利總額超過2萬元，也不需要被課徵。
不過，投資人要怎麼知道ETF的股利所得呢？
1、ETF除息日前2日：此時會公告該ETF的實際配息金額及「預估」股利組成。
2、除息後到股利發放前：此時投信會將股利通知書寄送至你的通訊地址或電子郵件中，此通知書會揭露該ETF股息的「實際」組成。
上述兩個時段就可以得知囉！另外，每檔股票是分開計算的，彼此不互相累加。
如果你想避免被課徵補充保費，稀飯今天這份圖表就要仔細閱讀！稀飯通通幫你把投信公告的資訊整理出來囉！
復華台灣科技優息（00929）本月配息的來源超過一半都是股利所得（54C），前幾個月平均都要將近千張才會被課徵，本月只要超過241張就需要繳納囉！
而本月首次配息的兆豐電子高息等權（00943）的股利全都來自股利所得（54C），這也不難預料，目前處在破發的情況下，基本上就只能配發股利所得（54C）了！所以00943只要超過133張就有可能被課徵囉！
同樣處於破發的野村趨勢動能高息（00944），則持有344張以上，也有可能被課徵哦！
大華優利高填息30（00918）配發的0.78元中，25.38%屬於股利所得（54C），大約101張就要注意囉！
其他檔ETF稀飯都整理出來囉！不過有些投信尚未完全公告，群益投信、永豐投信所發行的ETF因除息日在比較後面，故要等到下禮拜才會公告了！下禮拜也會為大家更新00939及00946的配息公告，大家可以多多期待哦！
對了，稀飯的計算方法並不是四捨五入到小數點後2位，而是一般計算機能接受的上限，所以標準比較嚴格一點，上限的張數就會比較少！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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