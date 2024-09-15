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投信新募4基金每檔都有台股 有望成為大盤新資金動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

美國聯準會（Fed）降息在望，投信看好降息對股市的激勵效應，尤其是成長股。從投信最近全新募集產品的狀況可發現，近期新募基金仍以成長股為主流，搭配多重收益產品。

提到成長股，台股不可缺席。在近期新募的基金及ETF中，每檔產品都有台股成分。不論是亞洲科技股、美日台半導體或是台灣優質多重資產基金，更不要說是100%台股的ETF，台股都是布局重點，可望成為大盤新的資金動能。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金將於23日開募，聚焦亞洲科技股，號稱是亞洲版的那斯達克，主要著眼於亞洲有完善的科技供應鏈、成長性勝過全球、訂單能見度高、獨角獸公司多，且具備人口及工程師的雙重紅利。

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息（00961）則於25日開募，這是富蘭克林華美投信首檔月配息台股高股息ETF，追蹤ICE臺灣ESG高息指數，訴求是以股東權益報酬率（ROE）為篩選標準，成分股有30檔。

進入10月後，台新美日台半導體基金搶先於1日開募，這是國內首檔鎖定美、日、台三強的半導體基金，以掌握半導體上、中、下游龐大商機，涵蓋IC設計、晶圓製造、IC封測、半導體材料、特殊設備的頂尖廠商。

緊接是凱基台灣優選30（00938），將於10月2日開募，追蹤台灣優選多因子30指數，標榜在台股市值型及價值型ETF之外，開出台股長期投資的第三條路，追求長期報酬、勝率及投資效率不只是貼近大盤，還要優於大盤。日盛台灣優質多重資產基金則於10月21日開募，為日盛持續深耕台灣多重資產的另一商品，強調精選股、債等優質標的。

ETF 半導體 台股

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