第六檔千億高息ETF出列 元大台灣高息低波創佳績

買盤熱衷於高股息ETF，受惠除息議題及亮眼績效表現的雙利多，元大台灣高息低波（00713）昨（13）日規模突破千億元大關，達1,000.07億元，成為千億元俱樂部的最新成員。

元大台灣高息低波躋身為盤面上第六檔千億元高息ETF，規模僅次於國泰永續高股息的3,175.73億元、元大高股息3,125.55億元、復華台灣科技優息2,757.94億元、群益台灣精選高息2,604.95億元、元大台灣價值高息1,694.97億元。

今年以來規模跨過千億元大關的高息ETF檔數來到三檔，先前還有群益台灣精選高息在1月4日規模站上千億元；元大台灣價值高息則是以1,752億元於4月1日橫空出世。

群益台灣精選高息今年以來規模大增1,638.36億元，是高息ETF中最多的一檔；復華台灣科技優息以1,584.36億元居次、第三則是國泰永續高股息的680.93億元。

值得一提的是，元大投信旗下三檔台股高股息產品規模全數躋身千億元之列，占六檔千億元高息ETF檔數的一半；三檔規模達5,820.59億元，占千億元高息ETF規模的四成。

觀察整體22檔台股高股息ETF概況，今年以來規模大增8,360.36億元，近乎翻倍，成長率達到97.6%，13日總規模來到1.69兆元。

台股下半年隨國際股市下跌而震盪劇烈，但元大台灣高息低波憑藉著低波動因子，持續繳交抗震佳績。以台股7月11日至8月5日波段高低點計算，規模千億以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%，同期間元大台灣高息低波資本平準金相對淨值僅下跌9.3%，展現低波動特色，也是唯一擁有低波動選股因子的千億高股息ETF。

元大台灣高息低波即將於9月18日每受益權單位除息1.5元，連續兩季維持一致金額，以13日收盤價58.15元計算，單季配息殖利率為2.5%。

元大台灣高息低波長期以來股價抗波動度深受市場關注，規模成長反映領息投資人開始重視淨值穩定性，也就是高殖利率須建立在價格穩定的基礎上，而非僅關注殖利率相對高低。

法人分析，高股息ETF能否穩定配出高息及維持優異績效的關鍵，在於選股邏輯是否能夠有效選出高息成分股，並控制投資組合的波動度。