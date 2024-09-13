台股動盪「定心丸」 第三代防禦型高息ETF00961 秘密武器ROE，實現高息、成長與防禦兼具

圖／台股示意圖。聯合報系資料照

近期台股受AI概念股疲軟及外資賣超影響，市場情緒低迷，資金開始回流大型權值股，帶動台積電守住900元大關，使台股出現轉強跡象。中小型股仍持續補跌。在這波動中，投資人開始尋找穩健且具增長潛力的公司，作為布局ETF的關鍵策略。

近期投信ETF被動買盤動能轉強，內資雖保守但仍持續低接布局，顯示市場對未來持謹慎樂觀的態度。

此環境下， 00961其追蹤ICE台灣ESG高息指數結合ROE選股機制脫穎而出，結合高息、持續成長與防禦特點，成為當前市場中的一個強而有力的選擇。

股神的選股秘訣：股東權益報酬率（ROE）

股東權益報酬率（ROE）是投資人需要看重的財務指標之一。ROE反映出一間公司利用股東投入資本的效率，能真實呈現企業獲利能力。ROE>0代表有獲利的企業，ROE越高，通常代表公司有較強的競爭力和盈利能力，而00961不僅是先篩選出ROE>0的公司，在每年兩次的換股時更會以ROE的成長率對權重加減碼並排序。

當總體市場面臨熊市時，有獲利的企業的股價跌幅會小於大盤。

當總體市場面臨牛市時，有獲利的企業的股價漲幅會領先大盤。

富蘭克林華美投信推出自家首檔高股息ETF，00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，除了篩選ROE ＞0的企業，並加碼ROE成長的公司，同時也會通過Sustainalytics ESG風險評分（低於30分），所篩選出的持股不僅有更有獲利機會，也有ESG長期主題趨勢的保護。

00961每年5月和11月根據股利率和ROE成長率調整成分股，提供穩定配息和資本成長。這種權重加減碼的機制能在獲利表現更好的成分股在上漲時獲取更多資本利得。

如下圖以指數進行報酬率比較，更是有顯著的良好表現。

資料來源：Bloomberg ，2024/4/1-2024/8/30；富蘭克林華美投信整理。

<指數報酬率不等於基金之配息或報酬率；本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然本基金報酬仍可能因各項因素偏離標的指數報酬。>

結論：高息ETF再進化，結合高息與ESG兼顧成長性

高息ETF結合ESG優勢的企業，更具競爭力，投資者可享高息且支持永續發展。高息ETF第一代如元大高股息（0056）其選股邏輯專注於股利率篩選，第二代如國泰永續高股息（00878）加入國際ESG選股並採季配，第三代00961延續國際ESG追蹤ICE臺灣ESG高息指數，此指數已於2023/3/21正式上架，實測年化配息率約9.52%。ICE臺灣ESG高息指數強調ROE選股以平衡股利與成長，還能有效對抗台股波動，提供穩定的現金回報與資本成長，00961將於9/25以10元發行價展開募集。