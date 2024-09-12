十檔ETF人氣夯 規模擴增

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（12）日上漲2.9%，自9月以來則是跌2.76%，但ETF投資人熱情不減，有十檔台股ETF規模逆勢增加，其中將在本月除息的群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30吸引不少想參與配息的投資人湧入，居規模增加ETF的前兩名。

00919第六次配息期前公告配息金額創新高，將配0.72元，年化配息率連續六季衝破10%，吸引買盤持續挹注。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具。

中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，對投資大眾而言是相當簡單方便的存股投資方式。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，這檔ETF自8月初修正後的回彈力驚人，顯見高股息ETF抗震能力。加上19日即將除息，此次每單位配發0.78元，也吸引不少想參與配息的投資人。

展望後市，郭修誠認為，市場目前聚焦下周美國聯準會利率會議結果，成交量縮，觀望情緒濃厚。不過就企業基本面觀察，目前結構仍堅實。此外，00918的追蹤指數挑選本業獲利良好，歷史填息紀錄良好的高股息成分股，具長期投資價值，在修正時逢低布局增加單位數，也能掌握到較有效率的反彈。

延伸閱讀

存股新手標的怎選？達人推00878、0056、00919：金融股長期績效恐大輸高股息

拉抬梅花湖人氣 宜蘭冬山鄉13公尺大月亮展出到10月底

台股ETF受益人970萬人、連續28周創新高 這檔人氣最旺

台積電除息季配4元第16次當日填息 開盤衝上936元

相關新聞

十檔ETF人氣夯 規模擴增

台股昨（12）日上漲2.9%，自9月以來則是跌2.76%，但ETF投資人熱情不減，有十檔台股ETF規模逆勢增加，其中將在...

存股新手標的怎選？達人推00878、0056、00919：金融股長期績效恐大輸高股息

最近遇到不少新手朋友詢問小車：「初次進場，標的該挑選ETF還是金融股呢？」

00944配息差強人意...該換股？股添樂「股民胃口被養大」：體質不差給點時間

網友詢問，00944掛牌幾個月始終沒有太大起色，還沒什麼人討論，是不是該換股操作了？

北富銀數位理財跳躍成長 台股ETF奈米二號年增168%

台北富邦銀行今日指出，其數位理財規模跳躍式的成長，具有代表性的「奈米2號」至今年6月下旬資產規模已突破新台幣10億元，至...

輝達發威 這檔ETF績效穩坐百億級海外 ETF五冠王

輝達執行長黃仁勳重申Blackwell晶片需求強勁，已全力投產，第4季將出貨，此外，美政府傳將開綠燈，允許輝達向沙烏地出...

台股ETF受益人970萬人、連續28周創新高 這檔人氣最旺

台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。