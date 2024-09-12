十檔ETF人氣夯 規模擴增

台股昨（12）日上漲2.9%，自9月以來則是跌2.76%，但ETF投資人熱情不減，有十檔台股ETF規模逆勢增加，其中將在本月除息的群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30吸引不少想參與配息的投資人湧入，居規模增加ETF的前兩名。

00919第六次配息期前公告配息金額創新高，將配0.72元，年化配息率連續六季衝破10%，吸引買盤持續挹注。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具。

中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，對投資大眾而言是相當簡單方便的存股投資方式。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，這檔ETF自8月初修正後的回彈力驚人，顯見高股息ETF抗震能力。加上19日即將除息，此次每單位配發0.78元，也吸引不少想參與配息的投資人。

展望後市，郭修誠認為，市場目前聚焦下周美國聯準會利率會議結果，成交量縮，觀望情緒濃厚。不過就企業基本面觀察，目前結構仍堅實。此外，00918的追蹤指數挑選本業獲利良好，歷史填息紀錄良好的高股息成分股，具長期投資價值，在修正時逢低布局增加單位數，也能掌握到較有效率的反彈。