00918繼00915後又一黑馬殺出！股添樂：今年漲幅已14.5%、殖利率超過12%

這2年掛牌的高股息ETF，開始有不少黑馬竄出頭，相信很多人都已經注意到00915誇張到不科學的績效了，但另一檔很少被討論到的黑馬是大華發行的00918。

剛剛我撈了數據，今年以來00918漲幅高居第3，幅度14.5%，在20幾檔高股息ETF當中能拿出這種績效，真的不容易；而且別忘了這檔ETF去年漲幅高居第2，漲了60%，規模也安靜的來到要400億。

雖然今年也還沒結束，但從績效上已經能慢慢看出這檔ETF的編制規則確實有點東西。

比較美中不足的是，這檔ETF目前依然還是季配息，不過它的優點是配息金額非常穩定，幾次配息幾乎都落在0.65~0.8之間，這次最新公布的配息數字依然落在這個範圍，每單位配0.78，並不會突然大增、也不會突然縮水，所以這檔ETF的負評其實是極少的，不過可能也因為如此，這檔ETF討論度始終不高。

不過我覺得是這樣，股票市場不是討論度越高績效越好，反而黑馬往往都是沒人關注的，像我，就覺得00918就有這樣的特質！

尤其今天我才剛試算了高股息ETF全年股息殖利率排行，算出來數字嚇死人，超過10%的一大堆，而00918是我估算數字裡面最高的，甚至能過12%。

我希望它繼續低調，搞不好就是因為低調，才能持續當黑馬。

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