存股新手標的怎選？達人推00878、0056、00919：金融股長期績效恐大輸高股息

最近遇到不少新手朋友詢問小車：「初次進場，標的該挑選ETF還是金融股呢？」

如果是心臟非常小顆的朋友，可嘗試先從高股息ETF開始。

殖利率考量

以往除息後小車喜歡買進有配股的金融股，特別是每年穩定獲利與配息的官股金控，如：合庫金、第一金；然而隨著2022年金融股價格水漲船高，殖利率降低的問題始終未改變。

合庫金

2024年1～8月EPS累計為0.94元，保守估接下來四個月每月EPS為0.1元，全年EPS為0.94+0.4=1.34元

股利約為1.34 × 85%（盈餘分配率）≈ 1.1元

抓配息0.7元、配股0.4元，買一張合庫金可得現金700元、40股（約價值25 × 40=1000）。

殖利率為（700+1000）÷25250（一張合庫金的價錢）× 100% ≈ 6.7%

第一金

2024年1～8月EPS累計為1.35元，保守估接下來四個月每月EPS為0.13元，全年EPS為1.35+0.13 × 4=1.87元

股利約為1.87 × 70%（盈餘分配率）≈ 1.3元

抓配息1元、配股0.3元，買一張第一金可得現金1000元、30股（約價值27 × 30=810）。

殖利率為（1000+810）÷27000（一張第一金的價錢）× 100% ≈ 6.7%

此兩檔包含賣配股所得之殖利率僅約6.7%，落後市面上不少高股息ETF。

反觀高股息ETF，其配息除了能配「股利所得」外，成分股交易產生的「資本利得」也可納入配息範圍，因此能拿出來配息的金額較金融股多。加上現在市面上高股息ETF百花盛開，競爭也激烈，各家投信為穩住客源，相信也會竭盡所能將金額配出來。

0056

Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4保守估配0.7元，估全年配3.26元。

以今日收盤價為37.15元，年殖利率約3.26÷ 37.15 ×100% ≈ 8.7%

00878

Q1配0.4元，Q2配0.51元，Q3配0.55元，Q4保守估配0.5元，估全年配1.96元。

今日收盤價為22元，年殖利率約1.96 ÷ 22 ×100% ≈ 8.9%

00919

Q1配0.66元，Q2配0.7元，Q3配0.72元，Q4保守估配0.66元，全年約配2.74元。

以今日收盤價為23.85元，年殖利率約2.74÷ 23.85 ×100% ≈ 11.4%

由試算可知，這三檔高股息ETF殖利率都大於合庫金、第一金不少，所以現在進場的新手，高股息ETF會是個較好的開始。

價格平穩考量

不過，並不是殖利率越高的ETF越好，還是需要留意其價格起伏幅度，是否符合心臟小顆新手需要的平穩、抗跌。繼續以這三檔為例：

0056

2024年最高42.77元，最低34.45元，年均價38.8元，與均價相比，起伏約-11.2%～10.2%

00878

2024年最高24.66元，最低20.75元，年均價22.6元，與均價相比，起伏約-8.1%～9.1%

00919

2024年最高27.09元，最低21.6元，年均價24.6元，與均價相比，起伏約-12%～10.12%

合庫金

2024年最高27.2元，最低25元，年均價26元，與均價相比，起伏約-3.8%～4.6%

第一金

2024年最高29.5元，最低26.1元，年均價27.5元，與均價相比，起伏約-5%～7.2%

我們可發現：金融股價格起伏還是明顯小於高股息ETF，相對平穩抗跌，但殖利率不佳，長期持有下來績效可能會輸高股息ETF一大截。

因此，綜合考量殖利率與股價平穩，可以選擇高股息ETF中起伏最小的00878開始累積。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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