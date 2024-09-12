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00944配息差強人意...該換股？股添樂「股民胃口被養大」：體質不差給點時間

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
00944掛牌數個月，表現仍差強人意。股市示意圖／中央社
00944掛牌數個月，表現仍差強人意。股市示意圖／中央社

網友詢問，00944掛牌幾個月始終沒有太大起色，還沒什麼人討論，是不是該換股操作了？

答：

這檔ETF5月9日掛牌，至今也才4個月，用4個月的時間來評斷一檔高股息ETF究竟是好是壞，其實都還太早了。

不過已經可以從一些數據來摸出它的特性，我們先聊配息再聊價差。

配息部分，這檔ETF即將進行第3次配息，連續3次都配0.058，年化殖利率還得經四捨五入才能勉強上5%。

這個數字不用多說，相信很少有投資人會滿意，畢竟月初才有ETF因為年化殖利率「跌破10%」遭到炎上，股民胃口都被養大了。

我的解讀，00944配息比不上其他高股息ETF的原因，是因為股價仍處在15塊以下，沒有多餘的資本利得可以配。

為求穩定，所以在配息政策上相對保守。總歸來說，配息落在中段班。

再來聊價差，這幾個月市場歷經上沖下洗，先跌4500再漲2800，現在一臉量縮等破底。

不過這檔ETF還原股價表現，過去3個月在超過20檔高息ETF中排第5，僅小跌不到1%，而且和前幾名差距並不大。反觀同期大盤跌2.9%，客觀來說抗震表現屬前段班。

所以結論，要賣要留？

我的看法，如果你要求極致配息，例如年化8%、10%這種，那麼往老牌高股息ETF找比較快；但如果你要找一檔抗跌助漲，這檔就算是非常符合需求。

另外它的成份股與大部分高息ETF的重疊性極低，搭配持有也沒問題，不見得要換股，如果時間拉長，應該會有讓人驚喜的表現。

當然！也有可能會驚嚇啦～如果接下來股市崩盤的話。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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