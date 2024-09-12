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台股ETF受益人970萬人、連續28周創新高 這檔人氣最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
8檔近一周受益人數增加超過萬人之台股ETF。（資料來源：CMoney、2024/9/6集保中心公布之最新統計）
8檔近一周受益人數增加超過萬人之台股ETF。（資料來源：CMoney、2024/9/6集保中心公布之最新統計）

台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加158,214人，達970萬177人，為連續28周創新高。

進一步觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多的是將於9/23除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的00919群益台灣精選高息，受益人周增29,987人，其他上榜的產品還有00952、00878、00918、006208、0050、00929、00915，以類型來看，台股高息ETF仍是投資人心頭好，共計有5檔上榜。

群益投信表示，儘管近期台股受到國際因素干擾而拉回整理、波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與布局，台股相關ETF可說是買氣不墜，且觀察自7/11台股大盤自歷史高點回落以來，其實台股ETF受益人數累計增加近96萬人，更顯見投資人把握評價修正之際，越跌越買、逢低買信心態濃厚。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，儘管近期在股市評價走高下面對獲利了結壓力，及美國大選白熱化和經濟數據錯綜等等因素，在美股走勢震盪之下，連帶台股表現也遭遇波及。不過整體來看，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。

ETF 台股

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