00929配息減少...高股息終究不如市值型？女子「需求不同」：平準金都還夠發
上次各家投信公布9月除息資訊後，收到一些朋友訊息說00929月配越少，感覺有點失望。
不過kaka實際去撈了其他月配息的績效，00929不管是收益平準金還是資本損益平準金，都還有餘裕可以拿出來配喔！
相較之下，今年新出的月配型ETF，有的資本損益平準金則是負的，只能拿收益平準金出來配。
可以觀察00929因為今年以來市值快速成長，上半年又累積了資本損益，所以在第三季還是可以穩穩配息，不至於每次配息落差太大。
Kaka覺得，月配息雖然會讓績效較落後市值型，但是還是要看自己選擇ETF的需求是什麼，如果你不缺現金流那也可以配置市值型的也是沒問題。
但如果喜歡每個月會有現金流的感覺或需求的人，00929也許是個不錯的選擇。可以邊配置邊觀察之後的績效去做調整喔！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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