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正二獲利101萬...轉投入00713！存股達人3理由換股：降低波動

聯合新聞網／ 林艾比
00713、00916抗跌會漲，成為不少存股人的心頭好。股市示意圖／中央社
00713、00916抗跌會漲，成為不少存股人的心頭好。股市示意圖／中央社

我上週五在方格子的訂閱文章有分享，為了後續離職做準備，所以開始慢慢賣出正二，打算接下來以單攻00713為主。

分享一下我自己認為的賣股3大時機：

1、要用錢時

2、要換股時

3、再平衡

這次的賣股屬於2，因為想把正二轉換到00713。

至於為什麼我要單攻00713？底下幾個原因

1、為離職做準備（降低風險）

離職後希望可以休息一陣子，在可能暫時無工作收入的狀況下，會希望自己的持股能維持低波動。

2、00713股息＋價差都能賺，而且是抗跌王。

00713的家底渾厚又抗跌，配息穩定又能賺資本利得。

3、正二沒有不好，只是我想降低風險。

正二今年1月持有至今，已讓我賺進101萬元（+1,015,554元,+41.15%）

所以正二沒有不好，我覺得它根本超強。但為了後續離職／退休計畫，考量風險管控，我認為有降槓桿的必要。

所以我降低正二的持股比例，並希望在後續單攻00713。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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