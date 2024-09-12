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主動式多資產ETF 喊衝

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
因應亞洲資管中心之證交所擬定目標
因應亞洲資管中心之證交所擬定目標

因應金管會推動亞洲資產管理中心，證券F4之首的臺灣證券交易所端出三大策略、四大KPI目標。證交所董事長林修銘表示，預計2025年至2026年時，主動式及多資產ETF合計上市檔數達18檔或總資產規模達1,200億元。

金管會如火如荼推動亞洲資產管理中心目標，證券周邊單位跟著動起來。證交所火速擬定三大行動策略，包括協助發行公司國際化發展、 推出多元商品利於市場發展、促進國際合作及結合機構培育市場專業人才。

在助發行公司國際化發展方面，將從鞏固現有產業，同時聚焦新興產業成長與發展著手。

推出多元商品以利於市場發展方面，將從開發商品、跨境掛牌，以及引導資金投入等三項目努力；促進國際合作及結合機構培育市場專業人才方面，將從相關單位合作以系統的方式培育我國資產管理及國際化人才。

證交所並訂下明確的KPI努力目標，其一，新興產業申請上市家數占比於2025年占20%或四家，2026年占22%或五家；第二是引導上市櫃公司提升企業價值，在2025年時，上市公司揭露提升企業價值具體措施家數占比達到10%，2026年時占比進一步提升至15%。

第三是針對主動式及多資產ETF，預計2025年至2026年時，兩大類ETF合計上市檔數達18檔或總資產規模達1,200億元；第四是針對基金架構REITs商品，於2025年配合投信投顧法修正進度，研修REITs相關法規，預計基金架構REITs於2025年至2026年的上市檔數達三檔或總資產規模達225億元。

在ETF相關商品方面，證交所將從兩面向著手，首先是推動主動及被動式多資產ETF，提高外資投信在國內設點或擴增業務，進而培育人才之可能，因而已研擬完成可行性報告，並將於2024年9月底前完成相關法規修改，年底前完成系統調整作業，並提供指數設計、商品規劃、市場制度等諮詢服務及積極辦理對投資人的教育宣導。

ETF 證交所

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