00918配息0.78、18日最後買進！老牛試算「甜甜價」：現在買入殖利率上看12%

大華優利高填息30（00918）：8月跑贏大盤

作為季配息的ETF在上一季配發「0.8元」的高股息後，這次也不遑多讓，預計配發「0.78元」讓許多股民們興奮不已。今天老牛也會幫你分析他的「便宜價」在哪裡？

00918第三季配息資訊

00918第三季擬配發0.78元，以30日收盤價24.59元換算，單季配息率3.17%，年化有望挑戰12%。

00918將於9月19日除息，實際配息金額將於9月13日公告，參與除息最後買進日為9月18日，10月15日配息入帳。

八月績效優異

八月的股災相信大家都印象深刻雖然大盤有慢慢爬升回暖，最終8月結束大盤漲幅為「0.31%」；而00918則高達「3.02%」成功跑贏大盤。 除此之外，00918八月漲幅為3.02%，在八月高息ETF漲幅排行榜中也是居於首位。

三大題材加持

00918的表現優異主要還是因為有三大題材的加持，在00918的前10大成分股中，就有不少檔與AI PC、伺服器與半導體主題相關，帶動00918股價。

便宜價計算

保守假設採用近四季配息數據，近四季共配2.95元 若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利2.95元 反推股價為：42.14元（便宜價） 若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利2.95元 反推股價為：49.17元（合理價）

也就是說在保守假設下：

在42.14元以下買進，可領到7%殖利率 在49.17元以下買進，可領到6%殖利率

在現價24.67元買進，可領到11.96%殖利率

老牛總結

8月股災來襲，股市震盪，不過00918仍然表現良好，漲幅跑贏大盤，也在眾多高息ETF中也位居榜首！

00918本季配息0.78元。單季配息率超過3%，年化配息率挑戰12%。除息日是9/19號，最晚須在9月18日收盤前買進，才能領息哦！

00918能夠表現優異的主因，還是與三大主題加持有關，前十大成分股中有許多檔都是AI PC、伺服器、半導體產業的題材概念股。

除了AI科技的快速發展，別忘了「降息」會為金融股帶來利多。回頭看看00918有那些金融股吧！

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