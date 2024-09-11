快訊

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

國泰投信ETF行銷踩紅線 金管會罰60萬

中央社／ 台北11日電

金管會日前對國泰投信執行專案金檢及投信投顧公會對國泰投信進行查核過程，發現國泰投信在臉書（Facebook）官方社群媒體刊登ETF廣告內容涉及使人誤信能保本或保證獲利，金管會對此決議開罰國泰投信新台幣60萬元。

此為繼元大投信和統一投信後，第3家因ETF行銷踩紅線遭金管會開罰的投信公司。

根據金管會證期局網站揭露最新裁罰案，金管會檢查局於今年1月8日至17日對國泰投信進行「ETF投資風險管理及資訊揭露」專案金檢，及投信投顧公會對國泰投信進行查核過程，發現國泰投信ETF行銷違反規定。

證期局裁罰書指出，國泰投信在FB官方社群媒體刊登ETF廣告內容包括「報酬可期、追蹤標的指數10年累積報酬達233%」、「報酬率強勁！升息末段進場，買金融債並持有2年報酬率逾4成」及「100%填息且穩健配息」等用語，有使人誤信能保證本金安全或保證獲利的違失情事。

證期局表示，國泰投信行為違反投信事業管理規則及金融服務業廣告活動辦法規定，因此依金融消費者保護法規定，決議處國泰投信60萬元罰鍰。

今年台股ETF熱潮席捲全台，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接連突破國內ETF募集規模新紀錄，金管會日前發現統一投信及元大投信廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信保本或保證獲利，8月12日出手開鍘元大投信90萬元、統一投信60萬元。

ETF 元大投信 國泰

延伸閱讀

上市櫃中國布局 上半年投資家數淨減11家7年同期最大

力拚台灣成為亞洲資產管理中心 金管會射出五箭

金管會主委彭金隆擬設金融特區 發揮地方特色

中信金承諾 新光名字不會消失

相關新聞

第三代高股息ETF 00961月配息、高成長、ESG 小資族輕鬆入手投資股票！

高股息方面，00961的年息平均達到9.52%，有機會為投資者提供穩定的現金流。而在成長潛力上，00961追蹤的是ICE台灣ESG高息指數，根據歷史數據顯示其中長期報酬率表現優異。

00713、00692、00878...10檔ETF扛住台股跌幅！達人：存股族求穩不是快

台股跌點頻創紀錄。 歷史上前五名全部都是在今年發生，最慘烈的8月5日，單日大跌1807點，相信大家都餘悸尤存…(當然當天有買台指期的就賺爆了)

00929配息降至0.16元...年化配息跌破10%還能買？知美：4~5%才是常態

00929九月配息再降0.16元！年化配息率跌破10%！

回檔將跌破19662點？下殺勇敢買0050⋯怕股災搭配00878、00713、00915

在經歷上周的台股大屠殺後，許多投資人又想起了8月初的恐懼，台股周五夜盤大跌700多點，盤中高低點相差千點，投資人不禁要問，到底發生了甚麼事？台股在經歷暴力下殺又暴力上拉後，這次是打第二隻腳還是破底再破底？回檔下跌時該怎麼投資ETF，今天一次搞清楚。

用006208搭配00919成投資組合！ 莎莉「目的樸實無華」：績效好跟規模大

006208+00919組合，算是近期投資的有感累積...

00929月配0.16元下降但年化還是有達9.7％！ 存股筆記：它還是高股息ETF

00929也是陛下會偷買的ETF，我一樣不會阻止，因為它最新月配0.16下降但配息暴力年化殖利率還是有達到9.7%，四捨五入有10%我可以接受它還是高股息ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。