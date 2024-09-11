國泰投信ETF行銷踩紅線 金管會罰60萬

金管會日前對國泰投信執行專案金檢及投信投顧公會對國泰投信進行查核過程，發現國泰投信在臉書（Facebook）官方社群媒體刊登ETF廣告內容涉及使人誤信能保本或保證獲利，金管會對此決議開罰國泰投信新台幣60萬元。

此為繼元大投信和統一投信後，第3家因ETF行銷踩紅線遭金管會開罰的投信公司。

根據金管會證期局網站揭露最新裁罰案，金管會檢查局於今年1月8日至17日對國泰投信進行「ETF投資風險管理及資訊揭露」專案金檢，及投信投顧公會對國泰投信進行查核過程，發現國泰投信ETF行銷違反規定。

證期局裁罰書指出，國泰投信在FB官方社群媒體刊登ETF廣告內容包括「報酬可期、追蹤標的指數10年累積報酬達233%」、「報酬率強勁！升息末段進場，買金融債並持有2年報酬率逾4成」及「100%填息且穩健配息」等用語，有使人誤信能保證本金安全或保證獲利的違失情事。

證期局表示，國泰投信行為違反投信事業管理規則及金融服務業廣告活動辦法規定，因此依金融消費者保護法規定，決議處國泰投信60萬元罰鍰。

今年台股ETF熱潮席捲全台，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接連突破國內ETF募集規模新紀錄，金管會日前發現統一投信及元大投信廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信保本或保證獲利，8月12日出手開鍘元大投信90萬元、統一投信60萬元。