第三代高股息ETF 00961月配息、高成長、ESG 小資族輕鬆入手投資股票！

今年股市波動加劇，讓投資人回歸基本面，專注真正有價值的股票。而具備高股息能提供穩定現金流ETF，漲時能成長、跌時看股利、資金更彈性，再次成為市場寵兒。隨著蘋果最新發表會熱潮，蘋果概念股同步走強，提供關鍵入市時機，特別是持有科技股ETF。

讓主流地位更穩固 高股息ETF還能再優化

深受國人喜愛的高股息ETF，從一代單純追求高股息，如元大高股息（0056）專注於股利率5%，再到現在第三代股息ETF，00961延續月配息模式，更重視股利與成長性的平衡，以ROE成長率成為選股關鍵指標。

意味著，投資人不僅能從每月的股息中受益，還有機會能藉由股價上漲獲得資本利得省去搭配市值型與高股息型ETF的煩惱，一次滿足兩種需求。

趨勢行情才能更持久 強化ESG題材勢在必行

ESG（環境、社會與公司治理）是個長期趨勢，如蘋果承諾2030年實現零碳，IPhone等產品整機從製程、零件到包材皆需有ESG認證，實現手機再生、包材減塑，新手機更環保。

ESG從不是投資毒藥，只是在台股還沒發酵。

從過去一年內臺灣永續報告書指數增漲55%，優於臺灣加權指數51%，且目前出具永續報告書者且具有 ESG分數者涵蓋股票企業超過650家。而國內有國際ESG的高股息ETF只有00878和00961，提供投資者持股有永續保障。

結論

00961 ETF將於9/25以發行價10元展開募集，讓投資者輕鬆入手。適合追求現金流和資本增值的投資者。

總結來說，00961以高股息、價差報酬、ESG標準和月配息成為全方位的投資選擇！