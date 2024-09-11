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00713、00692、00878...10檔ETF扛住台股跌幅！達人：存股族求穩不是快

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
股市今年創下史上最大跌點。台股示意圖／聯合報系資料照
股市今年創下史上最大跌點。台股示意圖／聯合報系資料照

台股跌點頻創紀錄。

歷史上前五名全部都是在今年發生，最慘烈的8月5日，單日大跌1807點，相信大家都餘悸尤存…(當然當天有買台指期的就賺爆了)

近年大家喜愛高股息ETF，但有些高股息發行時間尚短，剛好也藉由這陣子的下跌，來檢視一下所謂的選股邏輯管不管用？是否能夠抗跌、穩定？

以我自己為例，雖然我沒有做空台指期，但我因為有配置部分債券ETF，再加上主要持股都是冷門公司，這波下殺的幅度雖然有感，再加上我零槓桿，心態上沒有什麼特別感覺。

拉開市值型ETF跌幅比較，發現跌幅跟指數都相去不遠。

其實追求市值型ETF，本來就應該要能承受較大的震幅，並且應該做好資產配置。若下殺到19000、18000點的時候，才是真槍實彈的考驗。

萬一心態沒有扛住而炸裂，恐怕也是前功盡棄。

存股領息雖然慢，但是我們追求的是「穩」。

用源源不絕的股息金流，去逢低加碼市值型、高息型，甚至自己喜愛的標的，也絕對是可長可久的方式。

投資方法各有不同，每個人的心裡承受度也不相同。不應該用一種標準來套用所有人，或者用否定別的方式來證明自己。

正所謂「爛公司也有好價錢」，只要操作得宜，資產逐漸增加，我們該欣賞各種投資派別，最終皆能達到財務自由，能通羅馬的就是大路。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Ryan爸爸理財誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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