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00929配息降至0.16元...年化配息跌破10%還能買？知美：4~5%才是常態

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00929公布9月配息0.16元。台股示意圖／聯合報系資料照
00929公布9月配息0.16元。台股示意圖／聯合報系資料照

2024年09月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，預計配發現金股利0.16元，利用公告當天的收盤價格19.72元計算，本次配息的單月配息率0.81%，直接換算成年化配息率9.74%。

仔細觀察今年以來00929的實際配息表現，4月份現金股利大幅調高，從原本的0.13元上升到0.2元，但是只維持了短短三個月，現金股利就開始不斷調降，7月份降低至0.18元，9月份更是降低到0.16元，年化配息率正式跌破10%。

不少觀眾朋友好奇，殖利率不斷往下降現在還可以進場嗎？畢竟大部分觀眾朋友，選擇月配型的高股息ETF，就是希望能夠月月領高息，打造屬於自己的資產現金流。

常常有觀眾朋友詢問：既然都要股息再投入，那為什麼還要選擇高股息ETF呢？因為人生並不是一帆風順，順利的時候當然可以選擇把股息再投入，但是需要的時候，就可以活用領到手的現金股利。

知美裸辭後第一次沒有薪水入帳，才發現原來沒有現金流，是一件那麼恐怖的事情，每個月的生活都需要用到錢，房租、孝親、水電、外食，每個月的固定開銷就要3萬元，儘管資產已經存下500萬，但是手上持有的股票賣不賣？生活需要的現金怎麼來？有時候高股息ETF，直接配發現金股利最簡單。

當然，應付生活中的突發狀況，存下隨時能夠動用的緊急避難金更重要！

雖然這次929的殖利率跌破10%，但是知美認為高股息的10%配息本來就不是常態，未來一年，降低配息的狀況還有機會持續發生。

畢竟3、4年前，只要有6%以上的殖利率，就可以被稱為是一檔合格的高股息ETF。

知美同時持有市值型、高股息、債券型的ETF組合，也只是期望能夠長期幫自己帶來4~5%的年化報酬率就行。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.16元

最後買進日：2024年09月18日

除息日：2024年09月19日

配息日：2024年10月16日

00929復華台灣科技優息選股邏輯，追蹤「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，希望挑選出具有成長性而且獲利能力穩定的40檔電子科技股。

其中最重要的成分股殖利率，是利用最近一年現金股利除上資料截止日收盤價，同時利用五大指標，ROE、本益比、現金股利、股息變異性、波動度，挑選出最終的一籃子成分股。

9月份配息持續降低，00929的配息來源是否還充足？

觀察官網最新的淨值組成或許能夠略知一二，高股息ETF的配息來源主要有兩種，成分股配發的現金股利以及成分股買進賣出的價差。

目前淨值組成，可以用來配息的收益平準金還有0.73元，大約能夠維持4.5個月，資本損益平準金3.99元，就看後續復華投信如何分配。

00929基金淨值組成如下（2024年9月2日）：

面額：15元

收益平準金：0.73元

資本損益平準金：3.99元

基金淨值(元)[A+B+C]：19.72元

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 高股息

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