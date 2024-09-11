用006208搭配00919成投資組合！ 莎莉「目的樸實無華」：績效好跟規模大

006208+00919組合，算是近期投資的有感累積，所以來分享一下給大家知道。

會這樣挑目的其實樸實無華，006208績效好00919規模大，兩檔暫時無下市風險。

加上買房夢還不打算醒過來，就請兩位大德多幫幫忙夢想實現，一位負責頭期款一位幫忙繳貸款。

1+1計畫搭配七三法則再請質押幫忙，目前戰績還算尚可領息約五位數左右，六位數慢慢靠近中！

到底要投入多少莎莉以十的倍數操練，99張或9999股真的是全身上下都不蘇胡。

在投資路上不要嫌棄自己走得慢，沒有絕對輸家和贏家，正視自己的投資目標把它寫下來，施行久了資產會慢慢累積起來的。

最重要的莎莉的1+1單純分享之心，我的投資模式不一定適合你，獨立思考自身需求配置好可投資金額，資產才能真實被累積成長喲！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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