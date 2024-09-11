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用006208搭配00919成投資組合！ 莎莉「目的樸實無華」：績效好跟規模大

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

006208+00919組合，算是近期投資的有感累積，所以來分享一下給大家知道。

會這樣挑目的其實樸實無華，006208績效好00919規模大，兩檔暫時無下市風險。

加上買房夢還不打算醒過來，就請兩位大德多幫幫忙夢想實現，一位負責頭期款一位幫忙繳貸款。

1+1計畫搭配七三法則再請質押幫忙，目前戰績還算尚可領息約五位數左右，六位數慢慢靠近中！

到底要投入多少莎莉以十的倍數操練，99張或9999股真的是全身上下都不蘇胡。

在投資路上不要嫌棄自己走得慢，沒有絕對輸家和贏家，正視自己的投資目標把它寫下來，施行久了資產會慢慢累積起來的。

最重要的莎莉的1+1單純分享之心，我的投資模式不一定適合你，獨立思考自身需求配置好可投資金額，資產才能真實被累積成長喲！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 00919群益台灣精選高息ETF基金

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00929也是陛下會偷買的ETF，我一樣不會阻止，因為它最新月配0.16下降但配息暴力年化殖利率還是有達到9.7%，四捨五入有10%我可以接受它還是高股息ETF。

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就這樣，一直不斷循環，持續領息再投資，買進再買進。

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群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第三季配息，預計配發現金股利0.72元再創新高，利用公告當天的收盤價格24.83元計算，單季配息率2.90%，年化配息率11.60%。PTT網友好奇「00919可以再配多久？」其他人推算，「至少可以配到淨值15元，之後不能配資本利得，用次數來看大概可以再配個10次左右」。

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