用006208搭配00919成投資組合！ 莎莉「目的樸實無華」：績效好跟規模大
006208+00919組合，算是近期投資的有感累積，所以來分享一下給大家知道。
會這樣挑目的其實樸實無華，006208績效好00919規模大，兩檔暫時無下市風險。
加上買房夢還不打算醒過來，就請兩位大德多幫幫忙夢想實現，一位負責頭期款一位幫忙繳貸款。
1+1計畫搭配七三法則再請質押幫忙，目前戰績還算尚可領息約五位數左右，六位數慢慢靠近中！
到底要投入多少莎莉以十的倍數操練，99張或9999股真的是全身上下都不蘇胡。
在投資路上不要嫌棄自己走得慢，沒有絕對輸家和贏家，正視自己的投資目標把它寫下來，施行久了資產會慢慢累積起來的。
最重要的莎莉的1+1單純分享之心，我的投資模式不一定適合你，獨立思考自身需求配置好可投資金額，資產才能真實被累積成長喲！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言