00929月配0.16元下降但年化還是有達9.7％！ 存股筆記：它還是高股息ETF

剛剛有人問陛下偷買00919我不會阻止，那00929呢？

00929也是陛下會偷買的ETF，我一樣不會阻止，因為它最新月配0.16下降但配息暴力年化殖利率還是有達到9.7%，四捨五入有10%我可以接受它還是高股息ETF。

驚濤駭浪的8/9月00929跟00919類似，抗跌性還是很可以的，沒有跌，配息殖利率下降正常因為它是只有電子股的科技產業ETF。

然後剛剛發現00929第一大持股跟00919一樣變成聯電了，原來00919/0929這兩大高息ETF都是爆買聯電ETF聯盟的一員，不沾台積電，沾大型權值股中沒漲過的聯電的策略給過。

現在，高含積ETF，2023年帶你上天堂，2024可能會帶你下地獄啊。

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