回檔將跌破19662點？下殺勇敢買0050⋯怕股災搭配00878、00713、00915

在經歷上周的台股大屠殺後，許多投資人又想起了8月初的恐懼，台股周五夜盤大跌700多點，盤中高低點相差千點，投資人不禁要問，到底發生了甚麼事？台股在經歷暴力下殺又暴力上拉後，這次是打第二隻腳還是破底再破底？回檔下跌時該怎麼投資ETF，今天一次搞清楚。

全球聚焦美國就業市場疲軟跡象

其實，歸根結柢來看，上週撼動美股與台股市場下跌的主要原因，就是美國勞工部公布的美國失業率與非農就業數據，8月失業率4.2%，雖然符合市場預期，但顯然市場並不買單。

美國失業率的下降原因：

這次失業率的下降偏向於衰退型下降，這指的是因為勞動力人口的縮減，而不是經濟增長所致。具體來說，8月份有超過1億美國人退出了勞動市場，比7月份增加了約120萬人。同時，正在尋找工作的人數也減少了約20.1萬人，就業人口比例從上月的60.3%降至60.0%。

這也是為甚麼，儘管失業率下降了，但這並不是經濟擴張的好兆頭，而是因為更多人退出了勞動市場，沒有回到工作崗位，這進一步加深了市場對年內聯準會降息的預期。

非農就業下修且不如預期

同樣得，過去除公布非農就業報告外，有時候美國非農資料會大幅調整，是因為統計因子造成。因此歷史顯示，經濟波動較大時期，就業人數也會大幅波動， 而美國8月非農就業數據新增人數14萬2000人，低於經濟學家預測中位數的16萬5000人，而在此之前，6月和7月的數據也被下修，更慘得是過去三個月中，私人企業單月平均新增9萬6000就業人數，已經是新冠疫情以來，首度低於十萬，顯示美國勞動市場比預期的更疲軟一些，若綜合考量到上述兩項重要的就業數據變化，也才導致了美股在上周五的暴跌。

「這是一個由情緒驅動的走勢，主要源於對成長的擔憂，」約翰漢考克投資管理公司投資策略師羅蘭（Emily Roland）表示。

大盤究竟會不會破底？

然而對投資人來說，接下來最重要的是，到底這個大盤還會不會破底，我們該如何去觀察未來的經濟走勢？

在就業數據發布後，聯準會傳聲筒Nick說明：「8月就業報告還沒有糟糕到聯準會下一步將降息50個基點的程度，但也沒有好到讓官員在周五排除這種可能性。」

而相關聯準會官員們也仍保留了利率空間的模糊地帶。這使得本月稍後的會議成為非常重要的決定，Nick甚至認為這次會議很可能是由鮑爾主席去做出最後的決定，Nick同時給出了兩種未來降息的可能劇本。

「自聯準會7月底上次會議以來招募疲軟，證明降息50個基點是合理的。聯準會官員在7月31日維持利率不變，但如果他們知道兩天後公佈的就業數據疲軟，當時可能會降息25個基點。在8月又發布一份表現一般的就業報告後，聯準會將在9月再降息25個基點。」

這段話的意思是，七月早就該降息，結果沒降息，那九月一次降兩碼也是合情合理不要太意外。

「第二個選項是在9月削減25%，然後當官員在會議上公佈季度經濟預測時，表明可能會進一步削減。」

意思是，這次九月還是降息一碼，但聯準會在點陣利率圖上會點出更鴿派的圖形，同時在記者會上會不停溝通，他們會加大降息的幅度去應對可能的威脅。

無懼股災！ETF這樣投資：成長又抗跌

其實說了這麼多，筆者想要強調的是未來美國經濟必須時刻緊盯聯準會會議的結論，究竟他們對美國前景的看法以及降息碼數的共識是甚麼？這將很大的影響軟著陸或是硬著陸的機率。

而對投資人來說，或許會更簡單一些，首先可以選擇直接避開晦暗不明的這段時間，讓自己休息一下，等待市場明朗後再來進行投資。

第二種是持續參與市場，當市場出現跌勢時，對於長線存股族來說，這正是逢低進場的好機會，尤其是選擇市值型ETF進行長期布局。如0050，追蹤的是台灣50大市值公司的表現，這類ETF擁有較為穩定的成長性，並隨著市場回暖而受益。

在市場下跌時，勇敢買入這類市值型ETF，可以幫助投資者以較低的成本買入具潛力的優質資產，並且長期持有，享受未來市場回升帶來的增值機會。

然而，若投資者對市場前景感到擔憂，擔心跌勢可能持續，選擇相對抗跌的高股息ETF也可以。

這類ETF的特點在於高股息、相對穩定的現金流，同時具有較低的波動性，能夠在市場動盪時提供一定的保護。

例如，00713和00915就是高息低波的典型代表，能夠在市場下行時提供穩定的收益，適合在波動較大時保持資本穩定。

不過謹記，近期許多月配型高股息ETF主打成長動能並選入許多科技類股，這類高股息ETF相對低波動策略的ETF來說容易受到大盤影響甚至在景氣衰退時有更顯著的跌幅，投資人可以盡量避開類似的ETF，等待大盤真的落底再來觀察。

此外，投資者也可以採取混合策略，在進行市值型ETF布局的同時，適度配置一些高股息ETF，如00878。這樣既能夠參與市值型ETF的長期成長，又能透過高股息ETF獲取穩定現金流，為投資組合提供一層額外的保護。

總結來說，跌勢中勇敢買入市值型ETF能夠幫助長線存股族以低價布局未來的增值潛力，而同時配置高股息ETF則能夠在不確定的市場環境中提供穩定收益，這是一種兼具成長與防禦的投資策略。

原文出處：股股知識庫_熱門 ETF ㄏ 無懼股災：既成長又抗跌

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