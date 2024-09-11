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00878股息28萬入帳再來00929接著00919！ 小師傅：一直不斷循環

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

9月11號將會收到00878的配息28萬，然後再過幾天，9月13號會再收00929的配息2萬2。加總下來，九月份會收到30萬左右的配息。接著十月份還會再收到00919的配息，大約10萬元。

就這樣，一直不斷循環，持續領息再投資，買進再買進。

所以等於我每年的張數只會不斷的增加再增加。時間加上複利的力量，持續下去是很可怕的。

因為這樣，我擁有本業的收入、兼職的收入和股息的收入，形成了寬寬的護城河，讓我有源源不絕的無限資金加碼，自動形成定期定額模式。所以在股市下跌的狀況下，我也完全不怕。

對我來說，最重要的是有沒有按照自己的節奏和紀律。

股災來的當下，有沒有錢能再加碼，分配好自己的資金才是最重要的。

股票好玩有趣的地方就是沒人知道明天會如何，所以不用過度杞人憂天了，將剩下的時間和精神留給家人、事業、生活。不要像有些人投注那麼多精神心力在投資，卻沒多賺幾毛錢，那樣最後會很遺憾的。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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