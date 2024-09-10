台股高息ETF產品 買氣不墜

9月以來台股大盤跌多漲少，不過根據集保中心最新統計，台股ETF整體受益人數續創新高。其中一周以來受益人數增加逾1萬人的台股ETF有八檔，以類型來說，台股高息ETF依然買氣不墜。

觀察自7月11日大盤自歷史高點回落以來，台股ETF受益人數累計增加近96萬人，顯見投資人把握評價修正之際，逢低布局信心不減。以近一周來看，受到即將除息帶動，群益台灣精選高息（00919）受益人數周增29,987人最多，其他受益人數增加逾萬人的ETF包括凱基台灣AI50、國泰永續高股息、大華優利高填息30、富邦台50、元大台灣50、復華台灣科技優息、凱基優選高股息30，其中有五檔為高息ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，儘管近期股市評價走高、面對獲利了結壓力，以及美國大選白熱化和經濟數據錯綜等因素，美股走勢震盪台股表現也遭波及。不過整體來看，因基本面仍屬穩健、產業周期回到上升軌道，台股長多格局仍未轉變，短線回檔整理不失為分批進場布局契機，也有助降低持股成本。

謝明志指出，從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即使面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具有韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，是追求穩健存股投資人可列入考慮的投資工具。

凱基投信分析，台股近來處於類股輪動，選股能夠掌握類股輪動、兼顧股價動能與配息表現的ETF，在盤勢震盪下，相對有機會持盈保泰。

預估明年台灣企業獲利仍有近17%的成長空間，根據過往經驗，第4季向來是股價傳統旺季，投資人不妨趁9月盤勢震盪走低，逢低分批布局。