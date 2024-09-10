固定收益型ETF 錢潮湧入

根據彭博數據顯示，截至9月9日，過去一周整體固定收益型ETF持續獲130.75億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額高達96.71億美元，歐洲債市也有1.32億美元資金流入，但亞債遭1.68億美元資金流出。

從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得100.45億、6.01億美元資金淨流入。

美國多項經濟數據降溫，使市場對基本面放緩的預期增溫，也認為9月聯準會（Fed）降息機率大幅上升；過去一周美國十年期公債殖利率走低，債市幾近全面上漲，同時，各類債市續獲資金買盤青睞，過去一周整體固定收益型ETF持續獲百億美元資金淨流入。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，現在斷言美國正走向衰退仍言之過早，評估美國經濟狀況為接近長期平均水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，評估在2025年中之前可能降息四至六次，看好政策正常化將使債券與利率敏感資產最為受惠，不過須留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，隨美國總統大選逼近，若共和黨勝選將繼續減稅，民主黨若勝選，稅收可能增加但支出花的更多，因此兩方均無助改善財政赤字。預期Fed本波僅會降息1.25~1.50百分點、中性利率約至4%。未來就算通膨可降至2%目標，但在經濟繼續成長，且財政部繼續大量發債，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。

安聯投信表示，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。

國泰20年美債經理人江宇騰指出，美經濟目前無太大隱憂，經濟學家多數預測Fed這次會採緩慢降息，美長天期公債適合中長線投資人，在降息期間進行「存債型」布局。