00961訴求高股息+成長性

投資人存高股息不外乎就是希望每月或每季有配息落袋為安，不過，今年大盤一路漲到2萬多點，市值型ETF績效獨占鰲頭，使得不少高股息投資人心癢癢想跳車，使得「ETF能不能擁有高股息的同時也保有一定成長性呢？」議題發酵。

近期即將開始募集的富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）正是標榜高股息再進化，永續高息重成長的訴求，讓投資高股息的投資人領息就留這一支。

今年來市值型ETF股價表現受到關注，但投資專家提醒，不論是投資市值型或者高股息型ETF，最終含息總報酬率才是重點，而高股息通常最怕遇到的是左手換右手，也就是發了息但卻填不了，使得績效在原地停留，所以要能填息的關鍵就在ETF所持股的企業能實現獲利，這樣獲利部分就能做為股利發放用途，在不影響淨值狀況下，除息後將更容易填息。

其次，企業獲利不單單只是可發放股息那麼簡單而已，其背後代表著有能力將盈餘做其他資本支出，如業務擴張、技術研發等，使得企業持續成長，賺更多也將發更多，並伴隨著股價推升創造資本利得的潛力，進入良好的投資循環。

雖然近期股市震盪多，但目前台股獲利成長潛力佳，因此選擇有息收防禦性及兼具成長性的高股息是最佳正解，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF從彭博於2017年5月至2024年8月的資料回測顯示，年平均股利率9%，資本利得年平均13%，滿足投資人對於現金流需求的同時也滿足了對於成長的期待。

此外，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF著重於針對獲利企業進行加權排序，正是直指高股息核心關鍵：賺錢能發息，持續成長能填息。

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF將於本月25日展開募集，適逢台股即將迎接第4季傳統旺季，外加美國大選後行情與AI趨勢仍舊火熱，投資人可提早開始布局，為自己年末創造好薪情。