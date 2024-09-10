產業債券ETF 有甜頭

近期科技股再度出現修正，導致全球股市震盪再起，不過，產業債券ETF因聚焦投資等級債市，加以產業基本面穩健，近月表現抗跌且多維持正報酬。投信業者表示，隨美國將進入降息循環，有利投資等級債市表現，產業債券ETF後市甜頭可期。

債券ETF近年蓬勃發展，聚焦公司債的產業債券ETF也百花齊放，發行連結產業標的擴及製藥、醫療、能源、公用事業、銀行金融等領域。

產業債券ETF績效

根據統計，美股S&P500指數各產業今年下半年企業獲利預估，除了資訊科技、通信服務之外，醫療保健、金融等非科技產業也有兩位數的成長幅度。

理柏資訊統計至2024年9月9月，復華製藥債、新光投等債15+、中信優先金融債、群益AAA-A醫療債、元大10年IG電能債等產業債券ETF近一月報酬逾3%，近一年則有逾一成報酬。

復華製藥債ETF（00759B）經理人廖崇文表示，全球通膨持續降溫，主要央行貨幣政策轉向趨勢明顯，長線來看有助利率風險下降。

市場多預期美國聯準會將在9月18日的利率決策會議宣布降息，也代表公債殖利率正式開啟長線下行趨勢，將可提振投資等級債市表現。

廖崇文指出，復華製藥債ETF是台灣首檔製藥產業債券的投資等級美元債ETF，成分股涵蓋全球製藥業龍頭及大型生技業，因應全球人口老齡化、醫療支出逐步攀升，產品需求穩定、市占率高，與景氣連動較低，產業長期前景看好，可納入提升風險報酬表現的資產配置標的。

群益AAA-A醫療債ETF經理人張菁惠表示，生技醫療產業相對不受景氣影響，加上醫療次產業各具題材支持，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會且受惠於未來降息循環啟動，可望吸引資金買盤進駐。

張菁惠建議投資人可透過醫療債ETF來參與行情，主因其成分券布局的次產業多元，包括製藥、健護管理、醫療設備等，有助掌握生技醫療領域不同投資契機，同時也能降低集中投資的風險。