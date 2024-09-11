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00919能配多久？網曝「到這淨值為止」：只剩10次左右

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
網友討論00919。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第三季配息，預計配發現金股利0.72元再創新高，利用公告當天的收盤價格24.83元計算，單季配息率2.90%，年化配息率11.60%。PTT網友好奇「00919可以再配多久？」其他人推算，「至少可以配到淨值15元，之後不能配資本利得，用次數來看大概可以再配個10次左右」。

台股10日以21,064.08點收盤，下跌80.36點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超270.12億元，連二賣，合計9月來外資已賣超2,211億元。

一名網友在PTT詢問「00919可以再配多久？」他表示，之前幸運在下跌以前賣出00929，改投00713、00915，而手上持有的00919近期也頻頻跌價，她打算趁除息後出售，也好奇「如果按照現在的0.7左右配息金額，大概還可以再配幾次？」

其他人留言「有淨值就一直配啊，配到下市」、「除息前出售更好，919上次沒填息，你等除息如果一樣沒填息，那意義不大，反而配息要卡一陣子才到你手上」、「管他幾次，績效一直倒退配多配少都是你的本金」、「有賺就出」、「: 919的長榮佔8%左右，明年光吃長榮股息滿爽的，: 919長榮的持有成本低，假如股價有上去再賺一波」。

還有人留言「919今年就是長榮210元左右賣了很多，大賺資本利得」、「919最近被外資倒爛，大盤漲跌都是跌，被壓在地上摩擦」、「越跌越多，殖利率就越高」、「無腦存就對了，成分股每年都有股息，還會定期換股，永遠配不完」、「本來就沒有什麼絕對穩的，也沒有永遠贏的，要嘛買了就放著，不然就分散投資，一點輸/跌都無法接受真的還是別玩了」。

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