0056預估本季配息1.12元？ 存股哥：若說這檔老牌的ETF弱也不知道還有誰強

前幾天有個老鐵私訊我說0056偏弱的看法，我想說如果0056都能是「偏弱」的話，那我也不知道偏強的ETF有哪些，要說從2008年以來累積報酬達47.98%的老牌ETF偏弱實在有點說不過去。

且0056的年化殖利率也隨著這2-3年的高股息ETF大亂鬥，從以往的6%左右提升到10%，ETF的最大優點就是會不斷進化，也會隨著市場的需求變成大家喜歡的形狀。

上一季0056配息1.07，單季殖利率2.53%，本季我認為繼續往上突破配1.12應該不是問題，換算單季殖利率會提升到接近3%左右，身為國內最老牌的高股息ETF，名字又有「元大」兩個字，當然是輸人不輸陣。

且0056的配息底氣也相當充足，看一下9/9的淨值組成，收益平準金5.28、資本平準金7.22，我個人習慣保守預估只看平準金，如果配1.12的話那至少也可以再配個4季。

00713跟00919本季配息都被我猜中，希望加入0056後再來個連三拉三。

另外近期市場起起伏伏，我覺得帳面回檔、帳損都是很正常的事，至少我認為借貸存股流適合我自己，每個人的方法不同，知道自己在幹嘛就好。

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