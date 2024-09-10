男友想賣掉債券ETF買iPhone 16 Pro 她急勸：要等這時間點吧？

蘋果發表iPhone 16系列新機及Apple watch 10及AirPods 4，不料一對男女朋友卻因此產生爭執。男方想把兩檔債券ETF 00679B和00740B賣掉，拿來買iPhone 16 Pro，但女方卻認為「就算要賣也要等降息才賣吧？」

女網友在Dcard以「男友說要把債券ETF賣掉買iPhone16 pro」為題發文，她表示，男友目前拿的是iPhone 11，這回是鐵了心一定要換新手機，目標就是iPhone 16 Pro。

她覺得要換手機沒問題，但男友卻說想要把這兩年買的債券ETF，00679B(元大美債20年)和00740B（富邦全球投等債）賣掉拿來買，她說「都還沒降息欸，怎麼可以現在就賣掉？」

她向男友表明官網可以分期零利率，每個月配息補貼一點，以00740B這次配息來說，0.229元目前每月可以領3千多，「就算要賣也要等降息才賣吧？」

文章一出，底下留言有網友建議「00679B有溢價的話可以先賣」、「需要賣股才能買手機…妳男友的緊急預備金真的充足嗎？」

但也有人指出，「需要就買手機，投資本就是為了生活，真的需要用錢就賣掉ETF換成錢，為了投資影響生活實在本末倒置，另外提醒妳降息也不代表債券ETF會漲喔」。