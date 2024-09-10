快訊

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

從親師溝通解決代理師招募難題 台師大將開「家長學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友想賣掉債券ETF買iPhone 16 Pro 她急勸：要等這時間點吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果發表會上，現場觀眾正欣賞iPhone 16 各種顏色新機。 法新社
蘋果發表會上，現場觀眾正欣賞iPhone 16 各種顏色新機。 法新社

蘋果發表iPhone 16系列新機及Apple watch 10及AirPods 4，不料一對男女朋友卻因此產生爭執。男方想把兩檔債券ETF 00679B和00740B賣掉，拿來買iPhone 16 Pro，但女方卻認為「就算要賣也要等降息才賣吧？」

蘋果新品來了

女網友在Dcard以「男友說要把債券ETF賣掉買iPhone16 pro」為題發文，她表示，男友目前拿的是iPhone 11，這回是鐵了心一定要換新手機，目標就是iPhone 16 Pro。

她覺得要換手機沒問題，但男友卻說想要把這兩年買的債券ETF，00679B(元大美債20年)和00740B（富邦全球投等債）賣掉拿來買，她說「都還沒降息欸，怎麼可以現在就賣掉？」

她向男友表明官網可以分期零利率，每個月配息補貼一點，以00740B這次配息來說，0.229元目前每月可以領3千多，「就算要賣也要等降息才賣吧？」

文章一出，底下留言有網友建議「00679B有溢價的話可以先賣」、「需要賣股才能買手機…妳男友的緊急預備金真的充足嗎？」

但也有人指出，「需要就買手機，投資本就是為了生活，真的需要用錢就賣掉ETF換成錢，為了投資影響生活實在本末倒置，另外提醒妳降息也不代表債券ETF會漲喔」。

00679B元大美債20年 00740B富邦全球投等債 AirPods Apple Watch iPhone iPhone 16 債券ETF 蘋果發表會 降息

延伸閱讀

iPhone 16 Pro Max 絕美「沙漠色鈦金屬」 莫莉：大地色系 直接穿搭也沒有錯耶

要買iPhone 16還是15？ CP值哪個高 1圖看9大點規格比較

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

相關新聞

大寶貝00878、老二00919急起直追！ 鐵蛋：股票資產長大有說不出來的成就感

8月呢，買最多的就屬大寶貝00878，剛好遇到除息，爆買了5張多，下週就可以領到大寶貝的配息，將近4萬的被動收入，老實說，真的滿爽的！

00919配息創新高…但上回的還沒填息！ 知美：不需特別判斷價格買進賣出

00919股價不斷下跌，殖利率有機會突破12%？

現在至10月份歷年台股都最難操作！ 專家：00915、00944、00713心中最抗跌三本柱

9月份一般就是沒有什麼行情，或是行情不太好？上次有聊到台股接下來可能打第二隻腳，就出現了單日千點的跌幅。

00915是高股息報酬王！沒比00713抗跌、但績效更好 達人：唯一缺點沒經過空頭

如果說00713是高股息ETF的抗跌王，那00915就是高股息ETF的報酬王。

台股狂瀉⋯他想月投25萬買00713抗跌！網讚：市值型ETF慘敗

00713最大特性主打抗跌，PTT網友好奇「定期定額00713是不是就不用看盤了？」他考慮到未來一年經濟前景不明確，因此打算每月定期定額25萬元投入00713。其他人大讚00713，直呼「00713怎麼都不會跌，市值型ETF慘敗」。

大盤跌快300點...00713平盤作收！達人樂歪：比00878、00919抗跌會漲的新星

上週美股因為非農就業報告不如預期，造成全球股市的動盪加劇！今（9日）天台股一度大跌逾500點，終場收跌290.75點。在一片腥風血雨之際，我發現幾檔高股息ETF的抗跌程度有點不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。