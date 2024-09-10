大寶貝00878、老二00919急起直追！ 鐵蛋：股票資產長大有說不出來的成就感
＊原文發文時間為9月2日
大家好，你的鐵蛋又來哩！
8月份總共買進280,994元，除了定期定額照常扣款之外，鐵蛋在月初跌爛也加碼許多手上的持股。七月初股票質押的50萬，在這兩個月已全部花光光，還多花了18萬。
鐵蛋目前的核心五大持股：
8月呢，買最多的就屬大寶貝00878，剛好遇到除息，爆買了5張多，下週就可以領到大寶貝的配息，將近4萬的被動收入，老實說，真的滿爽的！
準備拿部分配息加碼00919，部分配息贊助我10月日本的旅費，投資就是要讓生活過得更好，記得要適時犒賞自己！
老二00919，上個月也買進4張，因為遇到大跌，鐵蛋的00919均價偏高，所以也加碼買進，這次記錄發現均價比7月份還低！再次證明了好的標的要定期定額，見綠時更要不定期不定額。
除此之外，他老兄今天下午終於宣布10月的配息啦！又再次創了新高，每股配0.72元，最後買進日為9/20，除息日在9/23，發錢的日期是10/15。
鐵蛋這次預計用30張參與配息（但說不定會爆買），預估會拿到21,600元。熱烈歡迎00919加入季配兩萬的行列！
當然，下跌的時候鐵蛋也有補一些市值型ETF，買了差不多1800股。
這個月鐵蛋的股票資產長大344,396元。看著自己的寶寶們一個月一個月的長大，第一次當媽的我，有著說不出來的成就感。
再次驗證了「只要開始，就會抵達」
不管路上遇到多少高山或低谷
總比你待在家沒踏出任何一步，來得好
免責聲明：以上內容純心得分享，無任何買賣推薦，投資人須盈虧自負。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言