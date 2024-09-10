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大寶貝00878、老二00919急起直追！ 鐵蛋：股票資產長大有說不出來的成就感

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文發文時間為9月2日

大家好，你的鐵蛋又來哩！

8月份總共買進280,994元，除了定期定額照常扣款之外，鐵蛋在月初跌爛也加碼許多手上的持股。七月初股票質押的50萬，在這兩個月已全部花光光，還多花了18萬。

鐵蛋目前的核心五大持股：

8月呢，買最多的就屬大寶貝00878，剛好遇到除息，爆買了5張多，下週就可以領到大寶貝的配息，將近4萬的被動收入，老實說，真的滿爽的！

準備拿部分配息加碼00919，部分配息贊助我10月日本的旅費，投資就是要讓生活過得更好，記得要適時犒賞自己！

老二00919，上個月也買進4張，因為遇到大跌，鐵蛋的00919均價偏高，所以也加碼買進，這次記錄發現均價比7月份還低！再次證明了好的標的要定期定額，見綠時更要不定期不定額。

除此之外，他老兄今天下午終於宣布10月的配息啦！又再次創了新高，每股配0.72元，最後買進日為9/20，除息日在9/23，發錢的日期是10/15。

鐵蛋這次預計用30張參與配息（但說不定會爆買），預估會拿到21,600元。熱烈歡迎00919加入季配兩萬的行列！

當然，下跌的時候鐵蛋也有補一些市值型ETF，買了差不多1800股。

這個月鐵蛋的股票資產長大344,396元。看著自己的寶寶們一個月一個月的長大，第一次當媽的我，有著說不出來的成就感。

再次驗證了「只要開始，就會抵達」
不管路上遇到多少高山或低谷
總比你待在家沒踏出任何一步，來得好

免責聲明：以上內容純心得分享，無任何買賣推薦，投資人須盈虧自負。

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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