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現在至10月份歷年台股都最難操作！ 專家：00915、00944、00713心中最抗跌三本柱

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝

9月份一般就是沒有什麼行情，或是行情不太好？上次有聊到台股接下來可能打第二隻腳，就出現了單日千點的跌幅。

歷年9月行情

歷年美國納斯達克指數9月份的行情。

框框裡面（美股紅色是下跌，綠色是上漲），9月份大多數時間點都是下跌居多。

看到標普500也可以很明顯觀察到，從過去5年的數據看來，9月份通常也是不太好。

看到台股趨勢更明顯，因為統計的數據是30幾年來的，8、9、10三個月份通常也都是不太好。

所以這個時間很適合投資人出國，因為就是沒有什麼行情，坐在電腦面前也是白搭。

當然也可以換一個角度來思考，如果這三個月份就歷史上的數據來說，表現都不太好，那也代表這三個月就非常有機會來撿便宜。

回顧一下8月份，當時市場跌什麼呢？

就是失業率跟非農就業數據大幅的不如預期，所以台股一口氣就跌了4500點。

非農與失業率3條路徑

路徑1：失業率下滑至4.2%，非農新增就業數20萬人降息1碼

路徑2：失業率維持4.3%，新增就業在10-15萬人→今年降息3至4碼

路徑3：失業率上升，新增就業只有10萬人以下→強烈衰退的疑慮，9月直接降息2碼

最後數據開出來，比較符合路徑2，也就是今年有可能降息3至4碼，對於景氣的擔憂明顯。

不過這個路徑，聯準會還可以救，能對市場宣示用更多的降息空間，來抵銷這樣子的利空。

因為現在美國基準利率是5％，要往下降息的空間是蠻大的，這數據開出來股市就大概是不漲也不跌。

台股前景3劇本推演

開出來的失業率是剛好符合預期，不過非農就業數沒符合預期；台股短線可能會有修正，但是如上所說，現在美國基準利率5％，如果要降息空間非常大，聯準會可以接定他要降息的立場，來為市場注入強心針。

這個劇本下，台股是有機會走短空長多；打了第二隻腳，我自己就是會找買點。

高股息ETF抗跌3本柱

上週有一天台股交易日跌了快千點，回頭看最近10個交易日。

過去兩周台股跌了3.19％，看到最左邊最抗跌的ETF就真的是，00915、00944、00713，完全講對，就是這三檔。

聊順勢操作

操作股票一定是順勢操作，如果要在逆勢的環境頻繁的操作，那絕對是吃力不討好；歷年來8、9、10三個月份，就是台股表現最差的時候。

操作股票並非每天進行就是很厲害，在對的時間進場操作，贏過在錯誤的時間去頻繁操作。

接下來到10月份基本上多看少做是比較好，如果跌到了關鍵時間點，要加碼再加碼要出手再出手。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

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