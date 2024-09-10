快訊

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

醫挺柯文哲不抗告...舉1例稱醫生坐牢最厲害 籲檢方回頭

黑神話悟空全球爆火 不只電競...陸多項產業注強心針

00915是高股息報酬王！沒比00713抗跌、但績效更好 達人：唯一缺點沒經過空頭

聯合新聞網／ 林艾比
00915堪稱高股息ETF中的報酬王。股市示意圖／中央社
00915堪稱高股息ETF中的報酬王。股市示意圖／中央社

如果說00713是高股息ETF的抗跌王，那00915就是高股息ETF的報酬王。

00915今年報酬贏過00713，而且在8月那波大跌，只跌了10.89%；大盤跌19.47%，00713跌8.68%。

雖然跌幅略高於00713，但00713本來就是抗跌王，實際上，00915跌得比大盤還少許多。

它跟00713一樣主打高息低波，但選股邏輯還是跟00713有所差異。

00713桃市值前250大上市股票，透過一連串股利率、品質、獲利能力、權益報酬率、現金流量等標准篩出成分股，最後用波動度做加權，以「最小波動度」來調整權重。

00915挑選市值前300大上市櫃股票，透過一連串獲利能力、高品質、避開下行風險篩選出標的，再依波動度、股息指標排序，最後用「股息加權」來調整權重。

簡單來說

00713：主打低波，成分股權重是用「最小波動」來排列。

00915：雖也主打低波，但成分股權重是用「股息加權」來排列。

所以才有人說，00713的低波因子更純，所以抗跌也更佳。

除此之外，00713已經成立7年，完整經過2020年、2022年的空頭考驗，

大空頭的表現如下

2020年：大盤跌幅-30%，00713跌幅-29%、殖利率4.85%

2022年：大盤跌幅-19%，00713跌幅-7%、殖利率7.88%

而00915剛成立2年，「尚未經過任何大空頭的考驗」。

最後歸納00915優缺點

優點

1、是高股息ETF報酬王，成立以來年化報酬率40.35%，今年以來含息報酬率40.3%。

家底渾渾厚，還能配息0.82年達3年多。

2、8月5日跌得比大盤少。

缺點

1、尚未經過空頭年的考驗。

2、低波因子略遜於00713。

然後因為我00713已經買滿100張，所以接下來會專心布局00915。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30

延伸閱讀

今天台股大怒神...00878驚見「甜甜價」 專家：買點到了

今天台股沒有很糟…即便經濟衰退陰霾揮之不去！直雲：美債殖利率也沒大跌

今天台股下跌＝老天爺送錢？ 專家：綜觀股市牛市時間大於熊市

大盤跌快300點...00713平盤作收！達人樂歪：比00878、00919抗跌會漲的新星

相關新聞

00915是高股息報酬王！沒比00713抗跌、但績效更好 達人：唯一缺點沒經過空頭

如果說00713是高股息ETF的抗跌王，那00915就是高股息ETF的報酬王。

台股狂瀉⋯他想月投25萬買00713抗跌！網讚：市值型ETF慘敗

00713最大特性主打抗跌，PTT網友好奇「定期定額00713是不是就不用看盤了？」他考慮到未來一年經濟前景不明確，因此打算每月定期定額25萬元投入00713。其他人大讚00713，直呼「00713怎麼都不會跌，市值型ETF慘敗」。

大盤跌快300點...00713平盤作收！達人樂歪：比00878、00919抗跌會漲的新星

上週美股因為非農就業報告不如預期，造成全球股市的動盪加劇！今（9日）天台股一度大跌逾500點，終場收跌290.75點。在一片腥風血雨之際，我發現幾檔高股息ETF的抗跌程度有點不同。

高息ETF 抗震力十足

台股9月以來跌多漲少，統計今年以來，大盤有六個月呈現上漲，具有股息提供下檔風險保護的高股息ETF，22檔中有五檔上漲的月...

00878配息穩健 人氣夯

台股昨（9）日大跌290點，收在21,144點，台積電再度失守900元，然而ETF投資人無畏美股9月開門黑的魔咒，展現愈...

台股ETF受益人挑戰千萬大關 債券ETF今年增幅七成居冠

全球股市下挫，仍澆不熄台灣投資人買進ETF的熱情。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數突破967....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。