00915是高股息報酬王！沒比00713抗跌、但績效更好 達人：唯一缺點沒經過空頭

如果說00713是高股息ETF的抗跌王，那00915就是高股息ETF的報酬王。

00915今年報酬贏過00713，而且在8月那波大跌，只跌了10.89%；大盤跌19.47%，00713跌8.68%。

雖然跌幅略高於00713，但00713本來就是抗跌王，實際上，00915跌得比大盤還少許多。

它跟00713一樣主打高息低波，但選股邏輯還是跟00713有所差異。

00713桃市值前250大上市股票，透過一連串股利率、品質、獲利能力、權益報酬率、現金流量等標准篩出成分股，最後用波動度做加權，以「最小波動度」來調整權重。

00915挑選市值前300大上市櫃股票，透過一連串獲利能力、高品質、避開下行風險篩選出標的，再依波動度、股息指標排序，最後用「股息加權」來調整權重。

簡單來說

00713：主打低波，成分股權重是用「最小波動」來排列。 00915：雖也主打低波，但成分股權重是用「股息加權」來排列。

所以才有人說，00713的低波因子更純，所以抗跌也更佳。

除此之外，00713已經成立7年，完整經過2020年、2022年的空頭考驗，

大空頭的表現如下

2020年：大盤跌幅-30%，00713跌幅-29%、殖利率4.85% 2022年：大盤跌幅-19%，00713跌幅-7%、殖利率7.88%

而00915剛成立2年，「尚未經過任何大空頭的考驗」。

最後歸納00915優缺點

優點 1、是高股息ETF報酬王，成立以來年化報酬率40.35%，今年以來含息報酬率40.3%。 家底渾渾厚，還能配息0.82年達3年多。 2、8月5日跌得比大盤少。 缺點 1、尚未經過空頭年的考驗。 2、低波因子略遜於00713。

然後因為我00713已經買滿100張，所以接下來會專心布局00915。

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