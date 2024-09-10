大盤跌快300點...00713平盤作收！達人樂歪：比00878、00919抗跌會漲的新星

上週美股因為非農就業報告不如預期，造成全球股市的動盪加劇！今（9日）天台股一度大跌逾500點，終場收跌290.75點。在一片腥風血雨之際，我發現幾檔高股息ETF的抗跌程度有點不同。

這幾檔分別是：

相較於大盤跌幅1.36％而言，這幾檔高股息ETF均沒有大盤來的慘烈，但是過去大家所瘋狂的00878與00919的跌幅仍屬較高，反而是低調的00713平盤成了新的亮點，也讓大家見識到它抗跌的特性。

攤開00713的產業分佈，第一名是網路通信，佔比14.07％，第二名是金融保險，佔比12.95％，第三名食品，佔比11.23％，傳產類股放眼望去大概有50％左右吧。

上市好一陣子的00713原本是年配息，2022年開始跟上潮流改為季配息，去年四次配息0.68元、0.68元、0.84元、0.84元，總共配出3.04元，近四次配息則是0.84元、0.88元、1.5元、1.5元，總共4.72元，配息呈現上升趨勢。

以今天股價57.65元來算，殖利率有8％以上，雖然不及其他吸睛的高息ETF，但其抗跌的特性與淨值組成（收益平準金3.96元+資本平準金23.64元）來說，或許是想要穩定領息的投資人可以關注的標的之一。

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