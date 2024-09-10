大盤跌快300點...00713平盤作收！達人樂歪：比00878、00919抗跌會漲的新星
上週美股因為非農就業報告不如預期，造成全球股市的動盪加劇！今（9日）天台股一度大跌逾500點，終場收跌290.75點。在一片腥風血雨之際，我發現幾檔高股息ETF的抗跌程度有點不同。
這幾檔分別是：
00713元大臺灣高息低波，平盤作收
00701國泰股利精選30，跌幅0.42％
0056元大高股息，跌幅055％
00878國泰永續高股息，跌幅1.03％
00919群益臺灣精選高息，跌幅1.16％
相較於大盤跌幅1.36％而言，這幾檔高股息ETF均沒有大盤來的慘烈，但是過去大家所瘋狂的00878與00919的跌幅仍屬較高，反而是低調的00713平盤成了新的亮點，也讓大家見識到它抗跌的特性。
攤開00713的產業分佈，第一名是網路通信，佔比14.07％，第二名是金融保險，佔比12.95％，第三名食品，佔比11.23％，傳產類股放眼望去大概有50％左右吧。
上市好一陣子的00713原本是年配息，2022年開始跟上潮流改為季配息，去年四次配息0.68元、0.68元、0.84元、0.84元，總共配出3.04元，近四次配息則是0.84元、0.88元、1.5元、1.5元，總共4.72元，配息呈現上升趨勢。
以今天股價57.65元來算，殖利率有8％以上，雖然不及其他吸睛的高息ETF，但其抗跌的特性與淨值組成（收益平準金3.96元+資本平準金23.64元）來說，或許是想要穩定領息的投資人可以關注的標的之一。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言