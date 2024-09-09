00878配息穩健 人氣夯

台股昨（9）日大跌290點，收在21,144點，台積電再度失守900元，然而ETF投資人無畏美股9月開門黑的魔咒，展現愈挫愈勇進場掃貨的決心，多檔台股ETF成交量居高不下，受益人數最多的高股息ETF為國泰永續高股息（00878），昨天成交量超過8.8萬張，是少數本月沒有除息，卻依舊保持高人氣的台股ETF。

市場專家點名9月要除息的ETF高達50檔，有超過十檔以上都是高股息ETF，包括復華台灣科技優息每單位配息0.16元，從上個月的0.18元縮水0.02元，中信成長高股息從初次配息的0.33元降到0.142元；台新永續高息中小上個月配息是0.16元，本次則是0.08元；元大台灣價值高息則維持0.05元，多檔高股息ETF配息表現不如預期。

專家特別指出，反觀老字號國泰永續高股息每季的配息策略，從去年年底至今的近四次配息情形，分別配出0.35元、0.4元、0.51元，以及最新一次8月的0.55元，配息金額顯著增加，將資本利得和股民們共享，讓百萬人有感領息，展現國泰永續高股息追蹤指數的長期優異表現。

主要原因是成立不夠久的高股息ETF，其指數為了要追求高股息，設計可能多有偏頗，部分ETF只看中小型股、或以最近一年的每股純益（EPS）為重點持股條件，在台股大漲大落，或是基金破發情形下很難配發資本利得，但國泰永續高股息成立四年多來，累積已有豐厚基金報酬，能貫徹穩健配息的策略。

從集保結算所最新數據可以看到，國泰永續高股息總受益人已有1,426,226人，單周大增1.4萬人，在今年的高股息亂世中，基金規模跟受益人數還能不受影響，穩健成長的最大原因莫過於「配息穩健」，再加上配息有「明顯向上」趨勢，打敗多檔高股息新兵，基金規模也是高股息中最大的一檔，最新已突破新台幣3,141億元，相當於統一超的市值。

國泰投信董事長張錫日前針對台股對投資人信心喊話，「跌深就是最大利多，建議投資人穩住腳步把握低檔進場機會…」，看好台股走過這波第3季震盪後，第4季在AI半導體、金融股兩大產業帶領下能再現上半年漲勢，樂觀看待年底市場。