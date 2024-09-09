高息ETF 抗震力十足

台股9月以來跌多漲少，統計今年以來，大盤有六個月呈現上漲，具有股息提供下檔風險保護的高股息ETF，22檔中有五檔上漲的月數跟大盤相當。法人指出，第4季往往是台股旺季，趁9月盤勢震盪走低，建議可逢低布局建立部位。

五檔上漲月數與大盤相同的高息ETF，包括凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、國泰股利精選30、富邦特選高股息30。

法人表示，在美國經濟景氣與降息變數等不確定因素下，預期台股9月仍會持續受美股牽動震盪，相對要更看重投資標的抵抗下跌風險的能力。

長期表現能不能打敗或是跟台股大盤相匹敵，成為重點觀察指標之一。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出，今年前八月以成長股與大型股表現較優，但8月以來卻換成高品質、成長與小型股表現較佳，顯示類股出現輪動。從8月數字來看，台股企業獲利成長持續趨緩，選股能夠掌握類股輪動、兼顧股價動能與配息表現的ETF，在此盤勢下相對有機會持盈保泰。

雖然台股企業獲利成長趨緩，但明年預估還有近17%的成長空間，依據歷史數據統計，台股第4季往往是股價傳統旺季，趁著9月盤勢震盪走低，將是分批逢低買進建立部位的時機。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，由於AI題材持續帶動半導體及伺服器等相關概念股漲勢，而新遊戲《黑神話：悟空》的推出也帶動PC類股近期強勢表現，推升高息ETF表現。

大華優利高填息30近日宣布最新一季配息金額，吸引投資人買入，規模逐漸接近400億元，顯見高股息在市場震盪時，對投資人依然有吸引力。