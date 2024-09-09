台股ETF受益人挑戰千萬大關 債券ETF今年增幅七成居冠

全球股市下挫，仍澆不熄台灣投資人買進ETF的熱情。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數突破967.8萬人，續創新高，並朝千萬人邁進；較上一周新增13.6萬人，增幅1.4%。而隨著美國即將降息，債券ETF受益人數也來到195.7萬人，周增6,402人，增幅0.3%。海外ETF受益人數達138.9萬人，周增643人，增幅0.05%。

今(2024)年以來，台股ETF受益人數成長360.8萬人，增幅59%。其中21檔高股息ETF受益人數合計687.1萬人，占整體台股ETF受益人數逾七成；且高股息ETF受益人數年增307.6萬人，增幅高達80%，顯示高股息ETF仍是最受投資人青睞的商品。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，從台股ETF受益人數變化來看，顯示投資人對於台股ETF的投資取向，偏好息收商品。台股基本面具有支撐，且長線受惠科技革命商機、供應鏈庫存指數延續供不應求的態勢，未來展望正向。此外近期股市波動雖然加大，但ETF分散投資的特性也有助於降低波動，而具備每月現金流優勢的高股息ETF，也讓投資人較有信心長抱。

債券ETF方面，受美國即將啟動降息循環影響，也持續吸引投資人湧入，今年以來受益人受增加80.9萬人，增幅高達七成，創三類ETF中之冠。其中又以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多；另外也有不少投資人押寶美國經濟軟著陸，選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀建議，投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。