台股狂瀉⋯他想月投25萬買00713抗跌！網讚：市值型ETF慘敗

00713最大特性主打抗跌，PTT網友好奇「定期定額00713是不是就不用看盤了？」他考慮到未來一年經濟前景不明確，因此打算每月定期定額25萬元投入00713。其他人大讚00713，直呼「00713怎麼都不會跌，市值型ETF慘敗」。

00713在2017年9月上市，剛好正值美國川普上任後貿易戰吵最兇的時間點，接著2018年就啟動美國加高關稅的制裁，那兩年的股市也非常震盪，於是當時的高股息ETF才會以低波動為主要訴求。

一名網友在PTT發文表示，他目前持有1200股TLT、300張00933B、200張00937B，他計畫00933B、TLT會持續持有，另外手上還有價值130萬的台股市值型ETF。

該網友表示，由於未來一年經濟前景不明確，為了避免大跌風險，他打算每月定期定額25萬元投入00713，而美國大選年底登場，由於川普當選可能性高，因此也會將手上市值型ETF轉買00713，他好奇「這樣是不是就不用看盤啦？」

其他人留言「今天713能打敗937b真的有扯」、「我大713無人能敵」、「買ETF幹嘛看盤？頂多大跌加碼買入啊」、「根本無敵」、「好猛已經翻紅了」、「713真的很穩」、「713怎麼都不會跌倒」、「713會跌啊，上周才持平，這二天又套了」、「低波動性就是713優勢，長期下來也不輸0050太多」、「你就知道713有多好，不輸給0050的長期報酬率」。

還有人留言「今天大盤跌快300，713還漲，穩到不行」、「說著說著713現在又拉到變紅了，缺點是沒有加碼點」、「每個月25萬閒錢來問個小朋友」、「713前幾大都很穩，今天還能收紅」、「正二還要天天盯盤，買713讓你時間跟財富都自由」、「但別人ETF在漲的時候，713只有動一滴滴」。