債市ETF動向：各類債市續獲資金買盤青睞 美債最吸金

過去一周整體固定收益型ETF持續獲130.75億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額高達96.71億美元，歐洲債市也有1.32億美元資金流入，但亞債遭1.68億美元資金流出。從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得100.45億、6.01億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國總統大選逼近，若共和黨勝選將繼續減稅，民主黨若勝選，稅收可能增加但支出花的更多，因此兩方均無助改善財政赤字。預期聯準會本波僅會降息1.25~1.50百分點、中性利率約至4%。未來就算通膨可降至2%目標，但在經濟繼續成長，且財政部繼續大量發債，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。操作上可選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後收益空間。