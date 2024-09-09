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00687B一個月增加近3.8萬受益人…降息時機已到！ 過去三次歷史數據最低報酬也有26％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）

上周五公布的8月非農新增就業人口僅14.2萬人，低於市場預期的16.1萬人，更大幅下修了7月新增就業人口，市場預期Fed將在9月會議啟動降息

而具有利率表決權的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上週五（9/6）表態，本月啟動降息週期的時機已到，在就業市場進一步疲軟、風險不斷上升的情況下，聯準會本月開始降息非常重要，沃勒對降息規模和速度保持開放態度。相對股市目前雜訊太多前景不明，美債漲勢可期。

法人則認為，降息幅度可能在1-2碼間拉鋸，債券持續交易火熱，ETF市場可觀察到，近一月以來，相對多檔股票型ETF人數有下降趨勢，美國長天期公債產品則較受青睞，資金流入債券ETF。

其中以國泰20年美債（00687B）最受到投資人歡迎，近一個月增加37,883人，是債券ETF中，受益人數增加第一名，最新受益人數來到26.2萬人；其他熱門美債包括元大美債20年（00679B），近一個月也增加20,191萬人；中信美國公債20年（00795B）則增加8,010人；富邦美債20年（00696B）增加555人，統計目前全台共10檔20年長天期的債券ETF，受益人數已有116.3萬人。

ETF專家表示，接下來降息已經是肯定會發生的事，對於債券投資人有重大的意義。主要是債券的價格與利率間存在反向變動的關係，因此當利率走降時，債券的價格則會上漲。

以彭博20年期（以上）美國公債指數歷史數據來看，前三次Fed降息循環期間，報酬率分別有31.5%（2001/1-2023/6）、36.7%（2007/9-2008/12）以及26.4%（2019/7-2020/3），表現相當不錯，由於長天期債券對利率變動的敏感性較高，因此更能受惠於降息期間的資本利得機會。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 聯準會 降息

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